A angustiante busca pelo jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, que já durava oito dias no Litoral Norte, ganhou um desfecho doloroso nesta segunda-feira (1º).
Após um corpo ser localizado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, a irmã do rapaz usou as redes sociais para confirmar a localização do irmão, mas revelou um detalhe complexo sobre os procedimentos periciais.
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Em um forte e emocionado desabafo, ela compartilhou a dor de receber a notícia que a família tanto tentou evitar nas últimas semanas.
"Com o coração partido, comunico que meu irmão foi encontrado. Infelizmente, devido ao estado em que se encontra, a confirmação oficial ainda dependerá de exames de DNA e arcada dentária", escreveu a irmã em sua publicação mais recente.
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Mesmo diante do cenário trágico, a familiar buscou amparo na fé e no amor de sua filha para conseguir enfrentar o luto.
"Sei que Deus vai me dar forças para suportar tudo isso, especialmente porque tenho uma menininha de 1 ano que precisa de mim e que ele amava demais. Agradeço a todos pelas mensagens de apoio", completou, encerrando as postagens anteriores onde dizia que "não terminou como a gente queria, com ele vivo, mas Deus deu a oportunidade da gente se despedir".
Identificação complexa no Instituto Médico Legal
A informação trazida pela irmã evidencia o impacto do tempo de exposição ao mar aberto sobre o corpo. Como o cadáver foi encontrado após mais de uma semana do acidente, a Polícia Científica precisará recorrer a métodos científicos avançados -- cruzamento de dados genéticos (DNA) e análise de registros odontológicos (arcada dentária) -- para emitir o laudo de identificação oficial e liberar o corpo para o sepultamento.
O corpo foi retirado do mar na tarde desta segunda-feira pelas equipes de salvamento exatamente no perímetro da Ilha de Búzios, área onde as buscas estavam concentradas e local próximo de onde o colete salva-vidas da vítima havia sido achado dias atrás.
Relembre o acidente em Ilhabela
Dheorge desapareceu no domingo retrasado, dia 24 de maio, após sair para um passeio de moto aquática nas águas da Praia da Ponta das Canas, em Ilhabela. O veículo sofreu uma pane mecânica e acabou arrastado por fortes correntes em direção ao mar aberto.
O caso comoveu o país inteiro após o resgate milagroso de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava na garupa do veículo. Ela conseguiu sobreviver e foi resgatada por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva em alto-mar. Bruna relatou posteriormente que os dois lutaram juntos contra as ondas antes de serem separados pelas condições extremas do oceano.
A megaoperação de buscas mobilizou o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) e o helicóptero Águia da Polícia Militar.