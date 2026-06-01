A angustiante busca pelo jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, que já durava oito dias no Litoral Norte, ganhou um desfecho doloroso nesta segunda-feira (1º).

Após um corpo ser localizado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, a irmã do rapaz usou as redes sociais para confirmar a localização do irmão, mas revelou um detalhe complexo sobre os procedimentos periciais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp