O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que o corpo de um homem foi localizado boiando em área situada nas proximidades da Praia do Poço, em Ilhabela, na manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A localização inicial foi realizada por equipe da Defesa Civil de Ilhabela, que avistou o corpo boiando. No momento do encontro, o corpo apresentava características compatíveis com prolongada permanência no meio aquático.