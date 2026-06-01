O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que o corpo de um homem foi localizado boiando em área situada nas proximidades da Praia do Poço, em Ilhabela, na manhã desta segunda-feira (1º), por volta das 11h30.
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A localização inicial foi realizada por equipe da Defesa Civil de Ilhabela, que avistou o corpo boiando. No momento do encontro, o corpo apresentava características compatíveis com prolongada permanência no meio aquático.
GBMar e Marinha do Brasil coordenavam nesta segunda o oitavo dia de buscas por Dheorge Pereira Bernardino, 26 anos, que desapareceu no mar no domingo (24) após sair em um passeio de moto aquática.
Pouco após a localização do corpo, a irmã de Dheorge divulgou um vídeo nas redes sociais para confirmar a identidade da vítima e expressar a dor pelo desfecho trágico.
"Não terminou como a gente queria, com ele vivo, mas Deus deu a oportunidade da gente se despedir dele. Vamos trazer ele pra casa, a gente vai se despedir", disse Lorrane Pereira.
Reconhecimento será feito no IML
O GBMar informou que, após a localização do corpo, uma embarcação da corporação deslocou-se ao ponto indicado e efetuou o recolhimento do corpo, além do seu transporte até o flutuante da travessia de balsas de Ilhabela, onde foi realizado o desembarque para os procedimentos legais cabíveis.
O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba para os exames periciais necessários que determinarão a causa da morte e a confirmação oficial da identidade da vítima.
“O GBMar ressalta que a identificação formal da vítima dependerá exclusivamente dos exames periciais conduzidos pelo Instituto Médico Legal , especialmente em razão do estado em que o corpo foi encontrado e da necessidade de confirmação técnica por meio dos procedimentos médico-legais cabíveis”, informou a corporação.
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Irmã confirmou morte de Dheorge
Em uma mensagem carregada de emoção e fé, a irmã agradeceu a todos que se mobilizaram ao longo dos últimos oito dias em prol da família.
"Nossa eterna gratidão a cada um que ajudou", escreveu. "Não terminou como a gente queria, com ele vivo, mas Deus deu a oportunidade da gente se despedir dele. Vamos trazer ele pra casa, a gente vai se despedir."
A confirmação põe fim a uma das maiores operações de salvamento recentes no Litoral Norte de São Paulo. O corpo foi avistado por equipes de resgate na tarde desta segunda-feira em uma área próxima à Ilha de Búzios, região onde os trabalhos estavam concentrados desde que o colete salva-vidas do jovem havia sido encontrado.
Nas horas anteriores, a família havia pedido silêncio e cautela para preservar os pais, que ainda não sabiam do encontro do corpo. Com a identificação confirmada pelas próprias postagens da irmã, amigos e moradores da região transformaram as redes sociais em um mural de condolências e apoio à família Bernardino.
Relembre o caso que comoveu o Litoral Norte
Dheorge desapareceu no domingo retrasado, dia 24 de maio, após sair para um passeio de moto aquática nas águas da Praia da Ponta das Canas, em Ilhabela. O veículo sofreu uma pane mecânica e foi arrastado por fortes correntes marítimas em direção ao mar aberto.
O caso ganhou repercussão nacional após o resgate milagroso de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava na garupa da moto aquática com Dheorge. Ela foi encontrada por pescadores após resistir por cerca de 42 horas à deriva. Bruna relatou às autoridades que os dois lutaram juntos pela sobrevivência na água antes de se separarem devido às condições extremas do mar.
A megaoperação de buscas envolveu o GBMar, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) e o helicóptero Águia da Polícia Militar.
Detalhes sobre o traslado do corpo de Ilhabela, o velório e o sepultamento de Dheorge Pereira Bernardino ainda não foram divulgados pela família.