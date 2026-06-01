"Não terminou como a gente queria, com ele vivo, mas Deus deu a oportunidade da gente se despedir dele".

Foi com essas palavras que a irmã do jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, confirmou na tarde desta segunda-feira (1º) o desfecho trágico das buscas em Ilhabela.

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