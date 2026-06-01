"Não terminou como a gente queria, com ele vivo, mas Deus deu a oportunidade da gente se despedir dele".
Foi com essas palavras que a irmã do jovem Dheorge Pereira Bernardino, de 26 anos, confirmou na tarde desta segunda-feira (1º) o desfecho trágico das buscas em Ilhabela.
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O corpo localizado por equipes de resgate nas proximidades da Ilha de Búzios é, de fato, do rapaz que estava desaparecido há oito dias após uma pane em uma moto aquática. "Nossa eterna gratidão a cada um que ajudou", afirmou.
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'Vamos trazer ele pra casa'
Em um depoimento comovente que comoveu internautas e moradores da região, a familiar compartilhou a dor de receber a notícia que ninguém queria ouvir, mas buscou amparo na fé para enfrentar o luto.
"Não terminou como a gente queria, com ele vivo, mas Deus deu a oportunidade da gente se despedir dele", desabafou a irmã, trazendo um ponto final de contornos dolorosos à angustiante espera da família.
Agora, os esforços dos parentes se concentram em realizar os trâmites legais junto às autoridades portuárias e à Polícia Científica para poder levar o jovem de volta ao município de origem. "Vamos trazer ele pra casa, a gente vai se despedir", completou.
Fim de uma megaoperação que mobilizou o país
A declaração da irmã encerra formalmente uma das maiores mobilizações de salvamento marítimo recentes no Litoral Norte de São Paulo. O corpo foi encontrado na mesma área onde o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira (FAB) e o helicóptero Águia da Polícia Militar concentravam os sobrevoos e varreduras náuticas.
O perímetro já vinha sendo monitorado com prioridade desde a semana passada, quando as equipes localizaram o colete salva-vidas que pertencia a Dheorge.
O acidente e o milagre da garupa
Dheorge desapareceu no domingo retrasado (24 de maio), após sair para navegar na região da Praia da Ponta das Canas. A moto aquática sofreu uma falha mecânica e foi rapidamente arrastada por fortes correntes em direção ao mar aberto.
O caso ganhou repercussão em todo o país após o resgate considerado milagroso de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava na garupa do veículo com Dheorge. Ela conseguiu sobreviver e foi resgatada por pescadores após passar cerca de 42 horas à deriva em alto-mar. Em seus relatos, Bruna confirmou que os dois lutaram bravamente juntos pela sobrevivência antes de serem separados pelas condições extremas do oceano.