A Polícia Civil esclareceu o assassinato do comerciante chinês Yunsheng Chen, de 51 anos, morto a tiros na noite de 22 de novembro de 2025, em São José dos Campos. O crime ocorreu em frente ao supermercado da vítima, no bairro São Judas Tadeu, e mobilizou uma ampla investigação da Delegacia Especializada de Homicídios do Deic de São José.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Dono do mercado Bom Vizinho, localizado na avenida São Jerônimo, Yunsheng foi encontrado sem vida após ser atingido por disparos de arma de fogo. Desde o início das apurações, os investigadores trabalharam com a hipótese de latrocínio — roubo seguido de morte — embora nenhum dinheiro ou objeto tenha sido levado pelos criminosos.
As investigações revelaram que os autores monitoraram a rotina do comerciante antes de agir. Imagens de câmeras de segurança mostraram que um veículo GM Astra prata permaneceu estacionado nas proximidades do mercado por mais de uma hora observando os movimentos da vítima. Após os disparos, dois homens foram flagrados correndo em direção ao carro, que deixou o local em alta velocidade.
Segundo a Polícia Civil, Yunsheng e o filho haviam se mudado recentemente da China para o Brasil. O comerciante mantinha uma rotina considerada previsível: diariamente, pouco antes de fechar o mercado, seguia para sua residência, localizada nas proximidades, retornando minutos depois para encerrar as atividades e recolher os valores do caixa.
O filho da vítima relatou que o pai chegou ao Brasil em 2024 e adquiriu o supermercado em São José dos Campos. Na noite do crime, ele foi avisado por um desconhecido de que seu pai estava caído próximo ao portão da residência. Ao chegar ao local, encontrou Yunsheng já sem sinais vitais.
A investigação também constatou que o celular e o dinheiro que a vítima carregava não foram levados. Familiares, funcionários e testemunhas ouvidas afirmaram que Yunsheng era uma pessoa tranquila, trabalhadora e sem desavenças conhecidas. Eles reforçaram a suspeita de que a motivação tenha sido uma tentativa de assalto frustrada.
Denúncia anônima levou aos suspeitos
O avanço do caso ocorreu após uma denúncia anônima apontar a participação de um homem conhecido como "Marquinhos". A partir dessa informação, os policiais identificaram o veículo utilizado na ação criminosa: um GM Astra, que estaria circulando com identificação adulterada no dia do crime.
O proprietário do automóvel, Marcos do Amaral Silva, de 56 anos, foi localizado e interrogado. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou participação no crime e afirmou ter atuado como motorista do grupo, transportando os comparsas até o local e aguardando dentro do carro durante a ação.
Ainda segundo seu depoimento, o plano inicial era praticar um roubo. No entanto, a situação teria evoluído para homicídio após uma reação da vítima.
As investigações identificaram outros dois envolvidos: Lucas Bezerra da Silva, de 26 anos, conhecido como "LK", apontado como um dos articuladores da ação criminosa, e Lucas dos Santos Rodrigues, também de 26 anos, suspeito de participar diretamente da tentativa de roubo.
Investigados em outros crimes
Lucas Bezerra já havia sido preso anteriormente pela Delegacia de Homicídios em outro caso de assassinato ocorrido em 2022, mas respondia ao processo em liberdade provisória. Os dois envolvidos possuem antecedentes por roubo e, segundo a polícia, já haviam sido investigados por crimes semelhantes contra comerciantes estrangeiros.
As apurações apontam que a dupla teria atuado anteriormente em um roubo contra um comerciante colombiano, reforçando a linha investigativa de que o grupo escolhia imigrantes como alvos.
A Polícia Civil informou que provas reunidas durante a investigação, incluindo imagens de monitoramento, depoimentos, informações de inteligência e registros telefônicos, fortaleceram o vínculo dos suspeitos com o assassinato.
Segundo a polícia, Marcos, Lucas Bezerra e Lucas dos Santos estão foragidos. Informações e denúncias sobre o paradeiros dos três podem ser feitas pelo telefone 181 ou pelo WhatsApp (12) 3931-0220. O sigilo é garantido.