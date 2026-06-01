A Polícia Civil esclareceu o assassinato do comerciante chinês Yunsheng Chen, de 51 anos, morto a tiros na noite de 22 de novembro de 2025, em São José dos Campos. O crime ocorreu em frente ao supermercado da vítima, no bairro São Judas Tadeu, e mobilizou uma ampla investigação da Delegacia Especializada de Homicídios do Deic de São José.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Dono do mercado Bom Vizinho, localizado na avenida São Jerônimo, Yunsheng foi encontrado sem vida após ser atingido por disparos de arma de fogo. Desde o início das apurações, os investigadores trabalharam com a hipótese de latrocínio — roubo seguido de morte — embora nenhum dinheiro ou objeto tenha sido levado pelos criminosos.