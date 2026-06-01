01 de junho de 2026
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SEM FERIDOS

VÍDEO: Caminhão de lixo perde freio e atinge casa no Vale

Por Da redação | Santa Branca
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caminhão de coleta colidiu com portão de casa na rua Luiz Ribeiro Porto
Caminhão de coleta colidiu com portão de casa na rua Luiz Ribeiro Porto

Um caminhão de coleta de lixo perdeu o freio e atingiu uma casa em Santa Branca. O incidente, na rua Luiz Ribeiro Porto, no bairro Jardim das Flores, foi registrado na manhã desta segunda-feira (1º) e flagrado por câmeras de segurança.

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Imagens mostram o momento em que o veículo começa a descer a rua sem controle. Os coletores conseguem saltar evitando ferimentos, mas o condutor não consegue evitar a colisão com o portão de uma das residências.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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