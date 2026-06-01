Um caminhão de coleta de lixo perdeu o freio e atingiu uma casa em Santa Branca. O incidente, na rua Luiz Ribeiro Porto, no bairro Jardim das Flores, foi registrado na manhã desta segunda-feira (1º) e flagrado por câmeras de segurança.

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Imagens mostram o momento em que o veículo começa a descer a rua sem controle. Os coletores conseguem saltar evitando ferimentos, mas o condutor não consegue evitar a colisão com o portão de uma das residências.