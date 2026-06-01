Uma mulher de 48 anos ficou ferida após ser atacada por um cão em frente a um condomínio no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. O caso foi registrado na manhã de domingo (31).

Ela passeava com cães da família quando foi surpreendida por um Bull Terrier, que escapou de uma das casas e avançou sobre eles.

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