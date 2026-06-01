Uma mulher de 48 anos ficou ferida após ser atacada por um cão em frente a um condomínio no bairro Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. O caso foi registrado na manhã de domingo (31).
Ela passeava com cães da família quando foi surpreendida por um Bull Terrier, que escapou de uma das casas e avançou sobre eles.
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Relatos
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima sofreu ferimentos graves em uma das mãos e em um dos dedos, apresentando intenso sangramento após o ataque. Ela foi socorrida e encaminhada a um hospital, onde permanece internada devido ao risco de infecção e à possibilidade de perda parcial da mão.
Testemunhas afirmaram que vizinhos presenciaram a ocorrência e acionaram ajuda imediatamente. Três motoristas que passavam pelo local também pararam para prestar socorro.
Tutor
O tutor do cão Bull Terrier estava viajando e, segundo a mãe dele, o animal escapou quando o portão foi aberto.
Moradores da região afirmaram à polícia que este não seria o primeiro episódio envolvendo o mesmo cachorro, mencionando a existência de relatos anteriores de ataques semelhantes. A informação será apurada durante a investigação.
Investigação
A ocorrência foi registrada como omissão de cautela na guarda ou condução de animais, contravenção prevista na legislação brasileira. A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito para a vítima e encaminhou o caso para a delegacia responsável pela área dos fatos.
O caso segue sob investigação.