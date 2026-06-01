Réu por improbidade administrativa em ação ajuizada pelo Ministério Público, um médico que integrava o quadro de servidores municipais de Caraguatatuba, e passou cerca de sete anos recebendo salários sem trabalhar, foi condenado em sentença proferida em 21 de maio.

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Ele deverá ressarcir os cofres da Prefeitura em R$ 1,095 milhão e pagar multa civil no mesmo valor, além de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 150 mil em favor da municipalidade.