Réu por improbidade administrativa em ação ajuizada pelo Ministério Público, um médico que integrava o quadro de servidores municipais de Caraguatatuba, e passou cerca de sete anos recebendo salários sem trabalhar, foi condenado em sentença proferida em 21 de maio.
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Ele deverá ressarcir os cofres da Prefeitura em R$ 1,095 milhão e pagar multa civil no mesmo valor, além de indenização por dano moral coletivo no montante de R$ 150 mil em favor da municipalidade.
Também acolhendo pedido do Ministério Público, a 2ª Vara Cível de Caraguatatuba suspendeu os direitos políticos do réu por oito anos e o proibiu de contratar com o poder público pelo mesmo período.
Segundo o MP, ficou demonstrado nos autos que o médico foi afastado por licença-saúde em 2016, mantendo o direito à remuneração referente ao cargo, mas continuou trabalhando em sua clínica particular.
Diligências realizadas pela Promotoria de Justiça apontaram que o réu, durante o período em que permaneceu afastado do serviço público, sempre esteve apto ao trabalho, praticando atividades físicas e até esquiando, conforme imagens publicadas em redes sociais.
Médico viajava ao exterior
Acionada, a Polícia Federal informou que ele viajava frequentemente ao exterior. A situação perdurou até 2023 e só veio à tona após procedimento administrativo disciplinar revelar a fraude e resultar em sua demissão. De acordo com o processo, o médico induziu o município em erro por meio de artifícios reiterados.
Na esfera criminal, o homem já havia sido condenado a três anos e quatro meses de reclusão por estelionato, além de ter sido alvo de bloqueio de bens móveis e imóveis.