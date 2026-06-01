Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro na região da boca durante um ataque ocorrido na madrugada de domingo (31), em uma adega localizada na avenida Antônio Haddad, no bairro Vila Neide, em Lorena.

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De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima estava no estabelecimento conhecido como "3F" quando dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta de pequeno porte, de cor vermelha.