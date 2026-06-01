Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atingido por um tiro na região da boca durante um ataque ocorrido na madrugada de domingo (31), em uma adega localizada na avenida Antônio Haddad, no bairro Vila Neide, em Lorena.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima estava no estabelecimento conhecido como "3F" quando dois indivíduos chegaram ao local em uma motocicleta de pequeno porte, de cor vermelha.
Segundo o relato prestado à polícia, o passageiro do veículo desceu e efetuou diversos disparos na direção das pessoas que estavam na adega.
Ao perceber os tiros, frequentadores do local correram para fugir. O adolescente acompanhou o grupo, mas, ao virar uma esquina, percebeu que havia sido atingido por um dos disparos. O tiro acertou a região da boca e provocou a perda de quatro dentes.
A ocorrência foi atendida por policiais militares do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento do Copom. Quando a equipe chegou ao local, a vítima já havia sido socorrida e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Lorena.
Os policiais seguiram até a unidade de saúde, onde conversaram com o jovem. Conforme o boletim, ele estava consciente e apresentava quadro estável. A informação médica era de que ele permaneceria em observação durante a noite e poderia receber alta no dia seguinte.
Durante o depoimento, o adolescente afirmou não conhecer os autores dos disparos e disse não possuir desavenças com terceiros. Ele acredita que não era o alvo específico da ação criminosa e que acabou sendo atingido enquanto tentava fugir do ataque.
A vítima informou ainda que a motocicleta utilizada pelos suspeitos era vermelha, possivelmente dos modelos Honda Titan ou Suzuki, mas não soube fornecer mais detalhes sobre o veículo.
A Polícia Civil apura o caso como tentativa de homicídio. Imagens de câmeras de monitoramento de comércios próximos e do sistema de monitoramento urbano poderão auxiliar na identificação dos autores. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
A equipe policial também informou que não encontrou cápsulas deflagradas nem projéteis no local da ocorrência.