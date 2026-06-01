Um homem de 34 anos foi preso em flagrante por violência doméstica em São Sebastião. A ocorrência foi registrada no domingo (31) por policiais do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) após acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e constatação de ferimentos no rosto da vítima.

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No local, a equipe encontrou a mulher com lesões no supercílio e no nariz, decorrentes de agressões do companheiro. Ela foi conduzida à UPA local e medicada. O agressor foi preso por violência doméstica, como previsto na Lei Maria da Penha.