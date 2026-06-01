01 de junho de 2026
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ACIDENTE

Jovem de 19 anos é atropelado por moto em avenida de Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros
Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros

Um jovem de 19 anos foi atropelado por uma moto na avenida Alice Arouca, no bairro Golfinho, em Caraguatatuba. O motociclista fugiu sem prestar socorro.

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O acidente ocorreu por volta das 13h55 de domingo (31). Segundo informações de populares, a vítima foi atropelada por uma motocicleta, cujo condutor fugiu antes da chegada das equipes de socorro do Corpo de Bombeiros.

O homem de 19 anos apresentava ferimento corto-contuso no joelho esquerdo, escoriações nos membros superiores e encontrava-se desorientado.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o jovem foi encaminhado e deixado aos cuidados da equipe médica do Hospital Stella Maris, para avaliação e tratamento.

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