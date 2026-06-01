Um jovem de 19 anos foi atropelado por uma moto na avenida Alice Arouca, no bairro Golfinho, em Caraguatatuba. O motociclista fugiu sem prestar socorro.
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O acidente ocorreu por volta das 13h55 de domingo (31). Segundo informações de populares, a vítima foi atropelada por uma motocicleta, cujo condutor fugiu antes da chegada das equipes de socorro do Corpo de Bombeiros.
O homem de 19 anos apresentava ferimento corto-contuso no joelho esquerdo, escoriações nos membros superiores e encontrava-se desorientado.
Após receber os primeiros atendimentos no local, o jovem foi encaminhado e deixado aos cuidados da equipe médica do Hospital Stella Maris, para avaliação e tratamento.