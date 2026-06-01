A família de Dheorge Pereira Bernardino voltou a pedir orações e respeito nesta segunda-feira (1º), após a notícia de que um corpo foi encontrado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, no Litoral Norte.

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Em uma publicação nas redes sociais, a irmã do jovem desaparecido afirmou que ainda não existe confirmação oficial sobre a identidade da vítima e pediu que moradores, amigos e internautas evitem especulações enquanto os procedimentos de identificação são realizados pelas autoridades.