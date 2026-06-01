A família de Dheorge Pereira Bernardino voltou a pedir orações e respeito nesta segunda-feira (1º), após a notícia de que um corpo foi encontrado nas proximidades da Ilha de Búzios, em Ilhabela, no Litoral Norte.
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Em uma publicação nas redes sociais, a irmã do jovem desaparecido afirmou que ainda não existe confirmação oficial sobre a identidade da vítima e pediu que moradores, amigos e internautas evitem especulações enquanto os procedimentos de identificação são realizados pelas autoridades.
"Peço a todos os amigos e moradores da cidade que, por favor, se unam a nós em respeito e silêncio neste momento. Como ainda não há uma confirmação oficial, estamos resguardando a nossa família", escreveu.
O corpo foi localizado na tarde desta segunda-feira em uma área próxima àquela onde equipes de resgate concentravam as buscas por Dheorge, desaparecido desde o último domingo (24), após um acidente com moto aquática no mar de Ilhabela.
Até a publicação desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido oficialmente divulgada.
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Apelo para preservar os pais
Na mesma mensagem, a irmã de Dheorge revelou que os pais do jovem estavam sem acesso ao celular e ainda não tinham conhecimento das informações que passaram a circular durante a tarde.
Por isso, ela pediu que ninguém procurasse os familiares para comentar o caso antes que a situação fosse esclarecida oficialmente.
"Meus pais estão sem celular e não sabem da situação atual, então peço do fundo do coração que ninguém vá procurá-los ou comentar nada com eles por enquanto. Deixem que nós, como família, cuidemos disso no tempo certo", publicou.
A mensagem terminou com um pedido para que as pessoas continuem apoiando a família por meio de orações.
"Se puderem nos ajudar, que seja através de orações. Agradeço muito o respeito de todos."
Corpo foi encontrado próximo à Ilha de Búzios
Informações preliminares apontam que o corpo foi localizado nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde bombeiros e demais equipes de resgate concentravam os trabalhos nos últimos dias.
O local também fica próximo da área onde foi encontrado o colete salva-vidas utilizado por Dheorge, uma das principais pistas obtidas durante a operação.
As autoridades ainda realizam os procedimentos necessários para a identificação da vítima.
Oito dias de buscas
A mobilização para encontrar Dheorge completou oito dias nesta segunda-feira.
O jovem desapareceu após um passeio de moto aquática na região da Praia da Ponta das Canas, em Ilhabela.
Desde então, uma força-tarefa envolvendo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), Marinha do Brasil, FAB (Força Aérea Brasileira) e Comando de Aviação da Polícia Militar realizou buscas por mar e por ar.
A operação chegou a ser prorrogada no último fim de semana após nova avaliação das equipes.
Caso mobilizou o país
O desaparecimento ganhou repercussão nacional após o resgate de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, de 26 anos, que estava na mesma moto aquática.
Ela foi encontrada com vida por pescadores após permanecer cerca de 42 horas à deriva no mar.
Após receber alta hospitalar, Bruna afirmou que permaneceu ao lado de Dheorge durante boa parte da luta pela sobrevivência e negou rumores de que ele teria retirado o colete salva-vidas antes de desaparecer.
Segundo seu relato, a moto aquática apresentou problemas mecânicos e acabou sendo arrastada pela correnteza para mar aberto.
Enquanto aguardam a identificação oficial do corpo encontrado nesta segunda-feira, familiares, amigos e moradores de diferentes cidades continuam acompanhando o caso e se mobilizando em correntes de oração por respostas.