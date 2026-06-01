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FOGO

Carro pega fogo dentro de condomínio em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Carro pegou fogo em condomínio
Carro pegou fogo em condomínio

Um carro pegou fogo dentro do Condomínio Palmeiras, no bairro Bela Vista, região do Parque Aeroporto, em Taubaté, na madrugada de domingo (31).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na rua Antônio Marcondes da Silva, número 200. A corporação foi acionada por volta da 1h18 e o incêndio teria começado por volta da 1h30.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o automóvel em chamas. De acordo com os bombeiros, o proprietário do veículo não foi localizado durante o atendimento da ocorrência.

Os militares realizaram o combate ao fogo e conseguiram controlar e extinguir as chamas. Não há informações sobre feridos.

As causas do incêndio não foram divulgadas e devem ser apuradas.

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