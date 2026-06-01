Um carro pegou fogo dentro do Condomínio Palmeiras, no bairro Bela Vista, região do Parque Aeroporto, em Taubaté, na madrugada de domingo (31).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada na rua Antônio Marcondes da Silva, número 200. A corporação foi acionada por volta da 1h18 e o incêndio teria começado por volta da 1h30.

Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o automóvel em chamas. De acordo com os bombeiros, o proprietário do veículo não foi localizado durante o atendimento da ocorrência.