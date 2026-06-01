Um crime brutal chocou a região de Lorena na manhã desta segunda-feira (1º de junho).
Um homem de 32 anos foi assassinado com pelo menos cinco tiros em uma área rural. O caso ganhou contornos ainda mais dramáticos pelo relato da família: a vítima foi morta enquanto a mãe estava em uma atividade religiosa e o corpo acabou sendo descoberto pelo próprio irmão a caminho do trabalho.
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A vítima foi identificada como Jonathan Henrique do Nascimento Santos. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado por volta das 6h20 na ciclovia da Rodovia Osvaldo, no trecho que liga os municípios de Lorena e Canas.
O sumiço e a descoberta trágica
Em depoimento à Polícia Civil, a mãe da vítima, Joseliana do Nascimento Santos, relatou que Jonathan almoçou em casa no domingo (31 de maio) e saiu à tarde. Pouco depois, ela também deixou a residência para ir à igreja, retornando por volta das 21h30.
Como o filho não estava, ela imaginou que ele tivesse ido dormir na casa da namorada, algo que era habitual, e trancou o portão durante a madrugada.
A trágica descoberta aconteceu na manhã seguinte. O outro filho de Joseliana saiu cedo para trabalhar e, ao passar pela rodovia, avistou um corpo caído ao lado de uma bicicleta. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de seu irmão.
Execução à queima-roupa e cápsulas deflagradas
A equipe plantonista da Polícia Civil e a perícia técnica estiveram no local. O cenário encontrado aponta para uma execução. Jonathan apresentava lesões no braço, abdômen, costela, perna e no pescoço. Marcas de "tatuagem" na pele (resíduos de pólvora) indicam que o disparo no pescoço foi feito à curta distância.
A bicicleta da vítima também tinha duas marcas de tiros, sugerindo que ele tentava se deslocar no sentido Canas-Guará quando foi interceptado e alvejado. No entorno do corpo, os peritos recolheram 11 cápsulas deflagradas de calibre .380 ACP.
Um celular Motorola, que estava preso ao pescoço da vítima, e uma porção de maconha encontrada no bolso da blusa foram apreendidos.
Investigação e antecedentes
Segundo relatos da mãe aos investigadores, Jonathan estava desempregado, fazia bicos como servente de pedreiro e tinha histórico de envolvimento anterior com o tráfico de drogas, já tendo sido preso pelo crime. Ela afirmou não saber se o filho sofria ameaças ou possuía dívidas recentes.
Por se tratar de um trecho predominantemente rural e sem edificações próximas, a polícia constatou que não há câmeras de monitoramento no ponto exato do crime. O homicídio foi registrado como de autoria desconhecida e segue sob rigorosa investigação da Delegacia de Lorena para identificar os autores e a motivação do crime.