Um crime brutal chocou a região de Lorena na manhã desta segunda-feira (1º de junho).

Um homem de 32 anos foi assassinado com pelo menos cinco tiros em uma área rural. O caso ganhou contornos ainda mais dramáticos pelo relato da família: a vítima foi morta enquanto a mãe estava em uma atividade religiosa e o corpo acabou sendo descoberto pelo próprio irmão a caminho do trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp