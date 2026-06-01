O São José Basketball recebe o Cerrado na noite desta terça-feira (2), a partir das 19h, no ginásio do Teatrão, em São José dos Campos. Esse jogo vale pela primeira fase da edição 02026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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E as meninas da região, sob comando do técnico Leandro Leal, vêm de vitória esmagadora sobre o lanterna Salvador, fora de casa, por 101 a 40, na última sexta-feira (29).