O Hillarius São José dos Campos anunciou, nesta segunda-feira (1), o encerramento de suas atividades na cidade após uma trajetória iniciada em 2021. Ao longo dos últimos anos, o espaço se consolidou como ponto de encontro para apresentações de humor, eventos, celebrações e momentos de lazer para o público de São José dos Campos e região.

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Durante esse período, a casa recebeu milhares de pessoas, além de artistas, famílias, parceiros e grupos de amigos que passaram pelo local para acompanhar shows e viver experiências de entretenimento. Foram centenas de noites marcadas por risadas, encontros e memórias construídas junto ao público do Vale do Paraíba.