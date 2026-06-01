O Hillarius São José dos Campos anunciou, nesta segunda-feira (1), o encerramento de suas atividades na cidade após uma trajetória iniciada em 2021. Ao longo dos últimos anos, o espaço se consolidou como ponto de encontro para apresentações de humor, eventos, celebrações e momentos de lazer para o público de São José dos Campos e região.
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Durante esse período, a casa recebeu milhares de pessoas, além de artistas, famílias, parceiros e grupos de amigos que passaram pelo local para acompanhar shows e viver experiências de entretenimento. Foram centenas de noites marcadas por risadas, encontros e memórias construídas junto ao público do Vale do Paraíba.
Em comunicado, a equipe informou que o fechamento representa o fim de um ciclo e agradeceu a todos que contribuíram para a história do espaço, incluindo clientes, colaboradores, artistas, parceiros e moradores da região.
A notícia gerou comoção entre frequentadores e artistas nas redes sociais. Nos comentários da publicação, muitos lamentaram o encerramento das atividades e relembraram momentos vividos no local. Uma cliente afirmou que a casa “já a resgatou internamente” em momentos difíceis e disse ser grata pelas risadas, fotos e amizades feitas no espaço.
"Muito obrigado!!! Vamos sentir falta!", postou o humorista Cambota. "Obrigado Hillarius, um dia melhores palcos para stand-up do Brasil! Só tenho a agradecer", postou o humorista Eros Prado.
"Poxa! Que notícia triste. Agradeço todos que curtiram com a gente no Hillarius VP e, especialmente, toda equipe da casa, que sempre nos deu todo suporte, atenção e disposição para tudo funcionar. Já estou com saudade! Muuuito obrigado a todos!", postou o comediante Jansen Serra.
Outros seguidores também demonstraram surpresa e tristeza com a despedida. “Não acredito, que triste. Amava ir”, comentou uma frequentadora. Um artista que se apresentou no local agradeceu ao público e à equipe da casa pelo suporte ao longo da trajetória, afirmando que já sente saudade. Outro comentário destacou que o Hillarius São José dos Campos era o favorito entre as unidades da marca.
A despedida foi marcada por mensagens de gratidão e reconhecimento pela importância do espaço na cena de entretenimento da cidade. Segundo a equipe, embora as atividades sejam encerradas, as lembranças dos momentos vividos no palco e junto ao público permanecem como parte da trajetória do Hillarius em São José dos Campos.