Com o dobro da média estadual de homicídios, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) mantém a liderança no ranking paulista da violência. A taxa de 11,03 mortes por 100 mil habitantes é a mais alta de São Paulo. Como revelou OVALE, a região ocupa o topo do ranking desde 2010.
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Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo e consideram o período entre maio de 2025 e abril de 2026. O índice registrado na RMVale é quase duas vezes superior à média estadual, de 5,61 homicídios por 100 mil habitantes.
Como revelou a OVALE o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a violência na RMVale está ligada ao conflito entre PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).
Apesar da posição preocupante, há um dado que chama atenção: a taxa atual é a menor de toda a série histórica iniciada em 2001.
Taxa de homicídios no Vale
Os dados da SSP mostram que a taxa de homicídios da RMVale não apenas lidera o ranking paulista, mas também está muito acima dos índices registrados em outras regiões do estado.
Com 11,03 mortes por 100 mil habitantes, o Vale supera em 96,6% a média estadual, de 5,61. Na prática, a taxa regional é quase o dobro da registrada em São Paulo.
A diferença também é significativa em relação ao interior paulista. Enquanto a média das regiões do interior é de 6,34 homicídios por 100 mil habitantes, a RMVale apresenta um índice 74% superior.
Em comparação com a Grande São Paulo, que registra taxa de 5,06, o indicador do Vale é 118% maior. Já em relação à capital paulista, onde a taxa é de 4,54 homicídios por 100 mil habitantes, a diferença chega a 143%.
Mesmo quando comparada às demais regiões do interior, a RMVale aparece isolada na liderança. O segundo maior índice do estado é o de Araçatuba, com 8,24 homicídios por 100 mil habitantes. Isso significa que a taxa do Vale é cerca de 34% superior à da vice-líder.
Na sequência aparecem Bauru (7,12), Sorocaba (6,95) e São José do Rio Preto (5,96), todas abaixo da marca de oito homicídios por 100 mil habitantes.
Menor índice em 25 anos
Apesar da liderança, os números mostram que a violência letal caiu de forma significativa na região ao longo das últimas décadas.
No início da série histórica, em 2001, a taxa de homicídios da RMVale era de 26,84 mortes por 100 mil habitantes. Em 2002, o indicador chegou a 26,51. Desde então, houve uma trajetória de queda, ainda que marcada por oscilações ao longo dos anos.
Agora, com índice de 11,03 homicídios por 100 mil habitantes, o Vale registra seu menor patamar histórico.
A redução é de cerca de 59% em comparação com os índices registrados no início dos anos 2000.
Mesmo assim, a queda não foi suficiente para retirar a região da liderança estadual. Isso porque outras regiões paulistas também reduziram seus indicadores de violência ao longo do período.
Vale lidera ranking estadual
Além de apresentar a maior taxa proporcional de homicídios, a RMVale também registrou o maior número absoluto de vítimas entre as regiões do interior paulista.
Entre janeiro e abril de 2026, foram contabilizados 101 homicídios na região, contra 100 no mesmo período do ano passado. Nenhuma outra região do interior ultrapassou a marca de 100 vítimas.
Confira o ranking de homicídios registrados no primeiro quadrimestre de 2026:
- Vale do Paraíba: 101 vítimas
- Ribeirão Preto: 79
- Sorocaba: 71
- Campinas: 57
- Piracicaba: 51
- Baixada Santista: 49
- Bauru: 46
- São José do Rio Preto: 27
- Araçatuba: 21
- Presidente Prudente: 20
Quando o critério é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o Vale também aparece isolado na primeira colocação.
Veja o ranking:
- Vale do Paraíba: 11,03
- Araçatuba: 8,24
- Bauru: 7,12
- Sorocaba: 6,95
- São José do Rio Preto: 5,96
- Baixada Santista: 5,59
- Ribeirão Preto: 5,52
- Piracicaba: 5,08
- Campinas: 4,61
- Presidente Prudente: 4,51
- Estado de São Paulo: 5,61
- Interior paulista: 6,34
- Grande São Paulo: 5,06
- Capital: 4,54
Desde 2010, a RMVale ocupa a liderança entre as regiões do interior paulista tanto em número de vítimas quanto na taxa de homicídios por habitante.