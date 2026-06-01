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SEGURANÇA PÚBLICA

Com o dobro da média, Vale tem maior taxa de homicídios de SP

Por Guilhermo Codazzi | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Editor-chefe de OVALE
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Imagem ilustrativa | Gerada com IA

Com o dobro da média estadual de homicídios, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) mantém a liderança no ranking paulista da violência. A taxa de 11,03 mortes por 100 mil habitantes é a mais alta de São Paulo. Como revelou OVALE, a região ocupa o topo do ranking desde 2010.

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Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo e consideram o período entre maio de 2025 e abril de 2026. O índice registrado na RMVale é quase duas vezes superior à média estadual, de 5,61 homicídios por 100 mil habitantes.

Como revelou a OVALE o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a violência na RMVale está ligada ao conflito entre PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho).

Apesar da posição preocupante, há um dado que chama atenção: a taxa atual é a menor de toda a série histórica iniciada em 2001.

Taxa de homicídios no Vale

Os dados da SSP mostram que a taxa de homicídios da RMVale não apenas lidera o ranking paulista, mas também está muito acima dos índices registrados em outras regiões do estado.

Com 11,03 mortes por 100 mil habitantes, o Vale supera em 96,6% a média estadual, de 5,61. Na prática, a taxa regional é quase o dobro da registrada em São Paulo.

A diferença também é significativa em relação ao interior paulista. Enquanto a média das regiões do interior é de 6,34 homicídios por 100 mil habitantes, a RMVale apresenta um índice 74% superior.

Em comparação com a Grande São Paulo, que registra taxa de 5,06, o indicador do Vale é 118% maior. Já em relação à capital paulista, onde a taxa é de 4,54 homicídios por 100 mil habitantes, a diferença chega a 143%.

Mesmo quando comparada às demais regiões do interior, a RMVale aparece isolada na liderança. O segundo maior índice do estado é o de Araçatuba, com 8,24 homicídios por 100 mil habitantes. Isso significa que a taxa do Vale é cerca de 34% superior à da vice-líder.

Na sequência aparecem Bauru (7,12), Sorocaba (6,95) e São José do Rio Preto (5,96), todas abaixo da marca de oito homicídios por 100 mil habitantes.

Menor índice em 25 anos

Apesar da liderança, os números mostram que a violência letal caiu de forma significativa na região ao longo das últimas décadas.

No início da série histórica, em 2001, a taxa de homicídios da RMVale era de 26,84 mortes por 100 mil habitantes. Em 2002, o indicador chegou a 26,51. Desde então, houve uma trajetória de queda, ainda que marcada por oscilações ao longo dos anos.

Agora, com índice de 11,03 homicídios por 100 mil habitantes, o Vale registra seu menor patamar histórico.

A redução é de cerca de 59% em comparação com os índices registrados no início dos anos 2000.

Mesmo assim, a queda não foi suficiente para retirar a região da liderança estadual. Isso porque outras regiões paulistas também reduziram seus indicadores de violência ao longo do período.

Vale lidera ranking estadual

Além de apresentar a maior taxa proporcional de homicídios, a RMVale também registrou o maior número absoluto de vítimas entre as regiões do interior paulista.

Entre janeiro e abril de 2026, foram contabilizados 101 homicídios na região, contra 100 no mesmo período do ano passado. Nenhuma outra região do interior ultrapassou a marca de 100 vítimas.

Confira o ranking de homicídios registrados no primeiro quadrimestre de 2026:

  • Vale do Paraíba: 101 vítimas
  • Ribeirão Preto: 79
  • Sorocaba: 71
  • Campinas: 57
  • Piracicaba: 51
  • Baixada Santista: 49
  • Bauru: 46
  • São José do Rio Preto: 27
  • Araçatuba: 21
  • Presidente Prudente: 20

    Quando o critério é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o Vale também aparece isolado na primeira colocação.

Veja o ranking:

  • Vale do Paraíba: 11,03
  • Araçatuba: 8,24
  • Bauru: 7,12
  • Sorocaba: 6,95
  • São José do Rio Preto: 5,96
  • Baixada Santista: 5,59
  • Ribeirão Preto: 5,52
  • Piracicaba: 5,08
  • Campinas: 4,61
  • Presidente Prudente: 4,51
  • Estado de São Paulo: 5,61
  • Interior paulista: 6,34
  • Grande São Paulo: 5,06
  • Capital: 4,54

Desde 2010, a RMVale ocupa a liderança entre as regiões do interior paulista tanto em número de vítimas quanto na taxa de homicídios por habitante.

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