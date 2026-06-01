Com o dobro da média estadual de homicídios, a RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) mantém a liderança no ranking paulista da violência. A taxa de 11,03 mortes por 100 mil habitantes é a mais alta de São Paulo. Como revelou OVALE, a região ocupa o topo do ranking desde 2010.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os dados foram divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo e consideram o período entre maio de 2025 e abril de 2026. O índice registrado na RMVale é quase duas vezes superior à média estadual, de 5,61 homicídios por 100 mil habitantes.