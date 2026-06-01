Um homem foi preso em flagrante em Jacareí, na noite de domingo (31), após ocorrência de violência doméstica que evoluiu para ataques com faca contra dois vizinhos que tentaram ajudar uma mulher que pedia socorro.
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Segundo o boletim de ocorrência, a companheira do indiciado foi ameaçada e agredida, e dois homens, incluindo um idoso de 69 anos, foram feridos por golpes de faca.
O caso foi registrado no Plantão Policial de Jacareí como vias de fato, ameaça, violência doméstica e duas tentativas de homicídio. A ocorrência foi registrada na rua Guaratinguetá, no bairro Cidade Salvador, e comunicada à Polícia Civil na madrugada desta segunda-feira (1º).
De acordo com o BO, a Polícia Militar foi acionada após vizinhos ouvirem pedidos de socorro vindos da residência da vítima. O caso teve início como uma ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O boletim informa que o indiciado, namorado da vítima, de 24 anos, estava alterado em razão da ingestão de bebida alcoólica e se recusava a deixar a residência após um desentendimento.
Durante a discussão, ele teria passado a proferir ofensas e ameaças contra a companheira, de 31 anos, além de agir de forma agressiva dentro do imóvel.
Mulher relatou tapa no rosto e ameaça
A mulher relatou à Polícia Civil que, durante a discussão, o companheiro desferiu um tapa em seu rosto. Ela também afirmou que ele disse que “não tinha nada a perder”, frase que, segundo o registro, causou temor à vítima.
Em determinado momento, o indiciado teria se apoderado de uma faca da residência, o que levou a mulher a deixar o imóvel junto com a mãe e buscar ajuda de vizinhos.
A mãe da vítima confirmou à polícia que presenciou a discussão. Ela também relatou ter retirado uma faca das mãos do investigado, temendo pela integridade física da filha.
O registro aponta que a situação mobilizou vizinhos, que tentaram intervir para cessar a violência.
Vizinhos foram atacados
Entre os vizinhos que tentaram intervir estavam um jovem de 19 anos e o avô dele, de 69 anos. Segundo o boletim, os dois tentaram dialogar com o investigado para que ele deixasse o local, mas o homem teria ficado ainda mais agressivo.
Na sequência, conforme o registro policial, ele passou a investir contra os vizinhos. O jovem relatou à polícia que o indiciado desferiu um soco em seu rosto e, em seguida, o golpeou com uma faca na região do peito. O ferimento foi descrito no boletim como lesão perfurocortante.
A vítima precisou de atendimento médico e foi encaminhada para exame de corpo de delito.
Idoso foi ferido na testa e na mão
O idoso também foi ferido durante a ocorrência. Segundo o BO, ele informou ter sido atingido por golpes de faca na região da testa e da mão. O boletim registra ainda que ele caiu ao solo em razão da agressão e também precisou de atendimento médico.
Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram à Polícia Civil que encontraram o investigado exaltado e agressivo.
Segundo o registro, as partes informaram aos agentes que ele havia usado uma faca para agredir os vizinhos que tentaram defender a mulher. A faca foi localizada e apreendida no local dos fatos.
A Polícia Civil registrou a apreensão de uma lâmina de faca, um telefone celular e uma carteira. Os objetos foram lacrados para as providências de investigação.
Indiciado negou as agressões
Em interrogatório, o indiciado negou ter agredido a companheira. Segundo o boletim, ele afirmou que apenas discutiu com a mulher por divergências familiares relacionadas aos filhos do casal.
Ele também alegou ter acionado a Polícia Militar após a vítima comparecer à residência de um amigo, onde ele estaria, sustentando não ter praticado as agressões narradas pelas vítimas.
A autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes de autoria e materialidade para ratificar a prisão em flagrante.
No despacho, o delegado apontou que os elementos colhidos indicavam, em tese, ameaça e vias de fato no contexto da Lei Maria da Penha contra a companheira do indiciado.
Também foram apontadas, em tese, duas tentativas de homicídio qualificadas pelo motivo fútil contra os dois vizinhos que tentaram intervir.
Golpes atingiram regiões potencialmente letais
O despacho da autoridade policial destacou que os golpes foram desferidos com faca e atingiram regiões consideradas potencialmente letais do corpo humano.
No caso do jovem, o ferimento foi na região torácica. No caso do idoso, os golpes atingiram a região da testa e da mão. O delegado também ressaltou a gravidade concreta do fato, especialmente por envolver um idoso ferido no rosto.
Além de ratificar a prisão em flagrante, o delegado representou pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
A justificativa foi baseada na gravidade concreta da ocorrência, nos indícios de autoria e materialidade, na apreensão da arma branca e na necessidade de garantia da ordem pública.
Investigação
Segundo o boletim, o indiciado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Jacareí, onde permaneceria à disposição da Justiça.
A investigação deve apurar a dinâmica completa da ocorrência, a sequência das agressões, a extensão das lesões sofridas pelas vítimas e a responsabilidade penal do indiciado.
Os exames de corpo de delito, depoimentos e demais elementos colhidos devem subsidiar a continuidade do caso na Justiça.
O boletim informa que a prisão foi lavrada em flagrante e que houve representação pela conversão em prisão preventiva.