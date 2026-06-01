Um homem foi preso em flagrante em Jacareí, na noite de domingo (31), após ocorrência de violência doméstica que evoluiu para ataques com faca contra dois vizinhos que tentaram ajudar uma mulher que pedia socorro.

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Segundo o boletim de ocorrência, a companheira do indiciado foi ameaçada e agredida, e dois homens, incluindo um idoso de 69 anos, foram feridos por golpes de faca.