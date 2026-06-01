Uma discussão entre namorados terminou na delegacia em Taubaté na manhã de sábado (30). A Polícia Militar foi acionada por vizinhos para atender a uma suposta ocorrência de violência doméstica envolvendo um servidor público de 51 anos e uma mulher de 32 anos que atua como garota de programa.
Segundo o boletim de ocorrência, o conflito teve início após a publicação de fotos da mulher identificando-a como acompanhante. Durante a discussão, o homem teria segurado a companheira pelo braço, enquanto ela teria reagido pegando uma faca e fazendo ameaças. Os dois foram levados ao plantão policial, onde apresentaram versões diferentes sobre o que aconteceu.
Versões divergentes
De acordo com o registro policial, o casal mantinha um relacionamento há oito meses. O homem teria alugado um apartamento em Taubaté para que a namorada pudesse morar e continuar exercendo sua atividade profissional, algo que, segundo ela, sempre foi de conhecimento dele.
Em depoimento, a mulher afirmou que o namorado se irritou ao ver as fotos publicadas na internet e exigiu que ela deixasse o imóvel imediatamente. Segundo seu relato, ao tentar sair do apartamento, foi segurada pelo braço e, com medo de ser agredida, pegou uma faca de cozinha para se defender.
Já o servidor público declarou que apenas pediu a retirada das imagens da internet, alegando que o rosto da companheira aparecia nas fotos e que isso poderia prejudicar sua imagem profissional na prefeitura, na cidade onde trabalha. Ele confirmou ter solicitado que ela deixasse o apartamento, mas afirmou que a mulher reagiu pegando uma faca e o ameaçando de morte.
O desfecho
Após a chegada da Polícia Militar, os dois foram conduzidos ao plantão policial. A faca, de cabo branco, foi apreendida e encaminhada para perícia.
O caso foi registrado e encaminhado à delegacia responsável pela área. A Polícia Civil seguirá com as investigações para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.