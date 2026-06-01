01 de junho de 2026
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OPORTUNIDADE

Hospital da Vila tem vagas de emprego disponíveis em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Antonio Basílio/PMSJC
Hospital Municipal Dr. José Carvalho Florence tem vagas abertas
Hospital Municipal Dr. José Carvalho Florence tem vagas abertas

O Hospital Municipal Dr. José Carvalho Florence, conhecido como Hospital da Vila, tem 16 vagas de trabalho disponíveis em São José dos Campos. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, e algumas são exclusivas para PcD (Pessoas com Deficiência).

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Vagas

Na área de atendimento e suporte administrativo, o hospital busca profissionais para as funções de auxiliar administrativo, recepcionista e digitador, sendo que estas duas últimas contam com duas vagas reservadas para PcD cada. Há ainda oportunidade para escriturário, destinada especificamente a profissionais com deficiência.

Já para os setores de apoio operacional e logística hospitalar, as vagas são para auxiliar de governança, controlador de acesso, copeiro e maqueiro. Na área assistencial da saúde, o processo seletivo busca a contratação de psicólogo.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem realizar o cadastro do currículo e a inscrição na página de contratações da SPDM Afiliadas, gestora da unidade.

Clique aqui para conhecer as vagas e se inscrever.

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