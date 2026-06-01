A mobilização das equipes de resgate para encontrar Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, desaparecido no mar do Litoral Norte, foi retomada na manhã desta segunda-feira (1º), completando oito dias de buscas.
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A operação havia sido prorrogada no sábado (30), após nova avaliação das equipes. Dheorge desapareceu no mar de Ilhabela durante um passeio de moto aquática, no domingo (24). A operação de busca começou no dia seguinte.
O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) confirmou o reinício das buscas nesta segunda com apoio da Marinha do Brasil. Os trabalhos também podem contar com auxílio de aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira) e da Polícia Militar.
Família espera um milagre
A decisão de estender as buscas trouxe novo alento à família, que acompanha com angústia cada etapa da operação. Em um apelo emocionado, a mãe de Dheorge pediu que as autoridades não encerrem os trabalhos e afirmou acreditar na possibilidade de um milagre.
"Ele pode estar em uma ilha, perdido, esperando ajuda. Peço oração, que as buscas continuem. Ainda há esperança de encontrá-lo com vida, na misericórdia de Deus", declarou.
A mãe também pediu que todas as circunstâncias do desaparecimento sejam esclarecidas. Segundo ela, a família ainda não tem respostas sobre o que aconteceu no mar e não quer conviver com a incerteza.
"Que Deus dê uma luz, uma direção, onde possam procurar. Sei que existe a possibilidade de ele não estar vivo, mas não temos certeza de que ele morreu. Peço a Deus e às autoridades que não deixem de procurar. Não queremos ficar nessa dúvida", afirmou.
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Pai de Bruna manifesta solidariedade
A mobilização em torno do caso também recebeu uma manifestação pública de apoio de Sidney José da Silva, pai de Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26 anos, que foi resgatada com vida após passar cerca de 42 horas à deriva no mar. Ela estava na moto aquática com Dheorge.
Segundo ele, o alívio pelo resgate da filha não encerrou o sofrimento das famílias envolvidas. "A nossa aflição ainda continua dentro dos nossos corações. Mesmo com a nossa filha resgatada, a paz não estará completa até que o filho deles seja encontrado. Continuamos em oração para que Deus ilumine o caminho dos resgatistas", declarou.
Colete de Dheorge foi encontrado
Uma das principais pistas encontradas durante a operação foi o colete salva-vidas utilizado por Dheorge.
O GBMar confirmou que o equipamento encontrado boiando em alto-mar pertence ao jovem desaparecido.
O colete foi localizado nas proximidades da Ilha de Búzios, região onde Bruna foi encontrada por pescadores após sobreviver quase dois dias à deriva.
Apesar da descoberta, os bombeiros ressaltam que não há confirmação sobre o paradeiro de Dheorge e que as buscas seguem concentradas na área.
Força-tarefa mobiliza aeronaves e embarcações
A operação reúne equipes do GBMar, Marinha do Brasil, FAB e Comando de Aviação da Polícia Militar. Participam das buscas três embarcações do GBMar, três embarcações da Marinha e aeronaves que realizam varreduras marítimas e aéreas em uma extensa área do Litoral Norte.
Segundo os bombeiros, os trabalhos estão concentrados principalmente na região onde o colete foi localizado. "As equipes seguem realizando varreduras marítimas e aéreas na área da ocorrência com o objetivo de localizar a vítima desaparecida", informou o GBMar.
O que Bruna contou após o resgate
Após receber alta hospitalar, Bruna decidiu se pronunciar publicamente e revelou detalhes dos momentos que antecederam o desaparecimento.
Ela afirmou que permaneceu ao lado de Dheorge durante grande parte da luta pela sobrevivência no mar. "Ficamos juntos em todo momento até terça-feira de madrugada", relatou.
Bruna também negou rumores de que o amigo teria retirado o colete salva-vidas antes de desaparecer. "Meu colega não tirou o colete e eu não vi ele afundando", declarou.
Segundo a jovem, a moto aquática apresentou problemas mecânicos e começou a afundar, enquanto a forte correnteza arrastava os dois para mar aberto.
Relembre o caso
Dheorge desapareceu no domingo (24) após sair para um passeio de moto aquática na região da Praia da Ponta das Canas, no sul de Ilhabela.
Na manhã seguinte, a embarcação foi encontrada parcialmente submersa e à deriva, a cerca de 22 quilômetros do local onde havia sido vista pela última vez.
Bruna foi localizada com vida na terça-feira (27), por um barco de pescadores, em um resgate considerado pelos bombeiros como um verdadeiro milagre.
Natural de Alcântaras, no Ceará, Dheorge morava havia cerca de dez anos em São José do Rio Preto, onde construiu sua vida profissional.
Enquanto as buscas entram em mais um dia de operação, familiares, amigos e moradores de diferentes cidades seguem mobilizados em correntes de oração e na expectativa de que o jovem seja encontrado.