A mobilização das equipes de resgate para encontrar Dheorge Pereira Bernardino, 28 anos, desaparecido no mar do Litoral Norte, foi retomada na manhã desta segunda-feira (1º), completando oito dias de buscas.

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A operação havia sido prorrogada no sábado (30), após nova avaliação das equipes. Dheorge desapareceu no mar de Ilhabela durante um passeio de moto aquática, no domingo (24). A operação de busca começou no dia seguinte.