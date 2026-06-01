A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 980 empregos com carteira assinada em abril, o menor saldo para o mesmo mês desde 2021, quando o saldo foi negativo em 688 postos de trabalho. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.
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Na comparação com abril de 2025, mês com 3.977 empregos gerados na região, a redução foi de 75%. Também houve queda de 31% na criação de novos empregos na comparação com março de 2026, mês com 1.430 postos de trabalho.
O saldo do primeiro quadrimestre de 2026 é de 3.852 empregos, com 114.041 admissões e 110.189 desligamentos. Nos últimos 12 meses, de maio de 2025 a abril de 2026, o saldo da região é positivo em 7.474 postos de trabalho.
A região terminou 2025 com 13.326 empregos gerados, que representou o mais baixo resultado desde 2020, quando o Vale terminou o ano perdendo 14.106 empregos.
Cidades
Vinte e sete cidades do Vale tiveram saldo positivo de emprego de janeiro a abril de 2026, com maior saldo em São José dos Campos (1.794), Taubaté (1.409), Tremembé (1.214) e Guaratinguetá (565).
Outras 12 cidades tiveram saldo negativo no primeiro quadrimestre, com pior desempenho em Caraguatatuba (-1.062), Jacareí (-983), Ubatuba (-647), São Sebastião (-283) e Ilhabela (-119).