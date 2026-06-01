A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) gerou 980 empregos com carteira assinada em abril, o menor saldo para o mesmo mês desde 2021, quando o saldo foi negativo em 688 postos de trabalho. Os dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na comparação com abril de 2025, mês com 3.977 empregos gerados na região, a redução foi de 75%. Também houve queda de 31% na criação de novos empregos na comparação com março de 2026, mês com 1.430 postos de trabalho.