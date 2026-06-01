Um grave acidente de trânsito resultou em feridos e mobilizou as equipes do Corpo de Bombeiros na rodovia Geraldo Scavone, em Jacareí, perto da entrada do bairro Rio Comprido. A ocorrência foi registrada no domingo (31), por volta das 22h, e envolveu três veículos, sendo que uma vítima ficou presa dentro de um deles.

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A equipe realizou a retirada da mulher de 26 anos em segurança. Ela sofreu lesões no pé e na região pélvica, sendo socorrida e encaminhada à Santa Casa de Jacareí.