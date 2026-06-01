O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado divulgou as projeções climáticas para a primeira semana de junho de 2026 em São Paulo. A previsão é de máximas que não ultrapassam 22 °C e mínimas que ficam na média de 13 °C durante a madrugada. Também são esperadas manhãs com muita nebulosidade.

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De acordo com os meteorologistas, ventos úmidos vindos do oceano favorecem a formação de nuvens baixas, nevoeiros matinais e episódios isolados de garoa, exigindo atenção da população.

Como será a semana