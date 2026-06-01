01 de junho de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Defesa Civil alerta para o frio durante a 1ª semana de junho

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Imagem ilustrativa
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O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado divulgou as projeções climáticas para a primeira semana de junho de 2026 em São Paulo. A previsão é de máximas que não ultrapassam 22 °C e mínimas que ficam na média de 13 °C durante a madrugada. Também são esperadas manhãs com muita nebulosidade.

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De acordo com os meteorologistas, ventos úmidos vindos do oceano favorecem a formação de nuvens baixas, nevoeiros matinais e episódios isolados de garoa, exigindo atenção da população.

Como será a semana

Nesta segunda-feira (1º), pode haver sol entre nuvens após uma manhã nublada, com possibilidade de garoa isolada. Ao longo da tarde, as nuvens se dissipam e o sol pode ganhar força. Não há previsão de acumulados significativos de chuva. Já para a terça-feira (2), a população pode esperar por uma noite fria e temperaturas um pouco menores, em torno dos 20 °C.

A quarta-feira (3) também promete temperaturas mais baixas e alguns períodos de céu nublado. Os ventos ganham um pouco mais de intensidade na quinta-feira (4), atingindo até 11 km/h, o que pode aumentar a sensação de frio. Na sexta-feira (5), as temperaturas voltam a subir discretamente, os ventos diminuem e o sol ganha mais abertura para o fim de semana.

Recomendações

Diante do quadro de noites frias e ventos moderados, os órgãos de proteção recomendam atenção às pessoas em situação de vulnerabilidade (como crianças, idosos e moradores de rua) para prevenir doenças respiratórias.

Motoristas também devem redobrar os cuidados em trechos propensos à neblina no início da manhã.

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