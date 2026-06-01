Profissionais da região do Vale do Paraíba que buscam flexibilidade no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das oportunidades no regime home office ou híbrido, com encontros presenciais, disponíveis para a região.

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Vagas e empresas

Há 26 vagas voltadas a diversos níveis de escolaridade e experiência em dez diferentes áreas de atuação, incluindo marketing, cobrança, negócios, atendimento, contabilidade, suporte técnico de informática, projetos, recursos humanos, compras e vendas.