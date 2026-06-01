Profissionais da região do Vale do Paraíba que buscam flexibilidade no mercado de trabalho podem se candidatar a uma das oportunidades no regime home office ou híbrido, com encontros presenciais, disponíveis para a região.
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Vagas e empresas
Há 26 vagas voltadas a diversos níveis de escolaridade e experiência em dez diferentes áreas de atuação, incluindo marketing, cobrança, negócios, atendimento, contabilidade, suporte técnico de informática, projetos, recursos humanos, compras e vendas.
As vagas foram disponibilizadas pela plataforma Gupy e são destinadas a diversas empresas, como Geopixel, Atento, NSG Group e PIT (Parque de Inovação Tecnológica), que é o Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos.
Além destas, outras companhias de diferentes portes também disponibilizam postos com o modelo de jornada flexível para moradores das cidades do Vale.
Como se candidatar
Os candidatos interessados em disputar as vagas devem acessar a plataforma e as oportunidades pela cidade correspondente, selecionando as opções de trabalho híbrido e remoto. É necessário realizar um cadastro gratuito com as informações pessoais, acadêmicas e profissionais.
O número de vagas pode sofrer alterações à medida que os processos seletivos avançam.