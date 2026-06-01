Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar no bairro Parque das Rodovias, em Lorena.

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A prisão ocorreu na sexta-feira (29), durante a Operação Impacto Letalidade, quando policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito que estava em um veículo. Na vistoria, os agentes localizaram no interior do automóvel um rifle calibre .22 equipado com mira laser e supressor de ruído.