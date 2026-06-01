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PORTE ILEGAL DE ARMA

PM apreende rifle com mira laser e silenciador no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Polícia apreendeu rifle em Lorena
Polícia apreendeu rifle em Lorena

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo durante uma ação da Polícia Militar no bairro Parque das Rodovias, em Lorena.

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A prisão ocorreu na sexta-feira (29), durante a Operação Impacto Letalidade, quando policiais militares da Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) abordaram o suspeito que estava em um veículo. Na vistoria, os agentes localizaram no interior do automóvel um rifle calibre .22 equipado com mira laser e supressor de ruído.

O homem foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo e aguarda à disposição da Justiça.

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