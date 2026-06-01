Um homem foi preso e 3.542 porções de drogas foram apreendidas em Lorena, durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central da cidade.

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A ação foi realizada na noite de sexta-feira (29), quando ele foi abordado e, com ele, foram localizadas: