01 de junho de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM apreende 3,5 mil porções de drogas e prende suspeito no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PML
Apreensões na região central de Lorena
Apreensões na região central de Lorena

Um homem foi preso e 3.542 porções de drogas foram apreendidas em Lorena, durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central da cidade.

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A ação foi realizada na noite de sexta-feira (29), quando ele foi abordado e, com ele, foram localizadas:

2.007 porções de cocaína;

  • 1.204 porções de crack;

  • 200 porções de maconha.

    • 124 porções de maconha a granel;

  • 6,5 tabletes de maconha;

  • um tablete de crack;

    • Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 7.050 em dinheiro, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rádio comunicador e um carregador de pistola calibre 9 mm (vazio).

    O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça.

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