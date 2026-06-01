Um homem foi preso e 3.542 porções de drogas foram apreendidas em Lorena, durante patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central da cidade.
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A ação foi realizada na noite de sexta-feira (29), quando ele foi abordado e, com ele, foram localizadas:
2.007 porções de cocaína;
1.204 porções de crack;
200 porções de maconha.
124 porções de maconha a granel;
6,5 tabletes de maconha;
um tablete de crack;
Além dos entorpecentes, foram apreendidos R$ 7.050 em dinheiro, seis aparelhos celulares, uma balança de precisão, um rádio comunicador e um carregador de pistola calibre 9 mm (vazio).
O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça.