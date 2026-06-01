Motoristas que utilizam a avenida Alda Lencione Toledo para transitar entre São José dos Campos e Jacareí devem estar atentos às manutenções viárias que serão realizadas no local a partir desta segunda-feira (1º).

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Uma vistoria técnica apontou falhas estruturais na pavimentação e na calçada no trecho de Jacareí, além de outras necessidades pontuais no lado joseense da via.