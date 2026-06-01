Motoristas que utilizam a avenida Alda Lencione Toledo para transitar entre São José dos Campos e Jacareí devem estar atentos às manutenções viárias que serão realizadas no local a partir desta segunda-feira (1º).
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Uma vistoria técnica apontou falhas estruturais na pavimentação e na calçada no trecho de Jacareí, além de outras necessidades pontuais no lado joseense da via.
As obras de reparo começam nesta segunda-feira com prazo de conclusão na sexta-feira (5), a partir das 17h. O objetivo é melhorar as condições de segurança e de mobilidade urbana para motoristas e pedestres que utilizam diariamente a ligação entre as duas cidades.
Durante o período, haverá interdição parcial no sentido São José dos Campos–Jacareí, com bloqueio de meia-pista ainda em Jacareí. No sentido contrário, o fluxo seguirá normalmente.
Condutores que estiverem em São José dos Campos com destino a Jacareí deverão utilizar o desvio pela rua Carlos Marcondes como alternativa, acessando a Rodovia Presidente Dutra antes de retomar o trajeto habitual.
A recomendação é que os condutores programem seus deslocamentos com antecedência e fiquem atentos à sinalização implantada na região durante o período de obras.