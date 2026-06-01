A Polícia Civil investiga a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, ocorrida na noite de sábado (30), após uma perseguição e troca de tiros com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) em São José dos Campos. O confronto aconteceu em uma área de mata no bairro Santa Maria, na região leste da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo informações da Polícia Civil, Gabriel era considerado foragido da Justiça e estava armado no momento da abordagem final. A ocorrência foi registrada como homicídio com reconhecimento provisório das excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.
Perseguição começou no Vista Verde
De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início durante patrulhamento ostensivo da GCM. Os agentes identificaram um Hyundai HB20 trafegando de forma considerada perigosa, realizando mudanças bruscas de faixa e circulando em velocidade incompatível com a via.
Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade.
Durante o acompanhamento, Gabriel entrou em um condomínio residencial na Avenida Pedro Friggi, no Vista Verde. Segundo a versão apresentada pelos agentes, ele realizou manobras agressivas com o veículo, colocando em risco moradores e guardas municipais.
Diante da situação, um dos agentes efetuou disparos. Mesmo assim, o motorista conseguiu deixar o local e continuar a fuga.
Confronto terminou em área de mata
A perseguição seguiu por diversos bairros e também por trechos de rodovia até chegar à Rua Seis, no bairro Santa Maria.
Segundo o registro policial, Gabriel rompeu um obstáculo físico com o veículo e entrou em uma área de mata. Ao desembarcar, estaria portando uma pistola e passou a confrontar os guardas municipais.
Os agentes reagiram aos disparos. Ainda conforme o boletim, Gabriel tentou fugir a pé pela vegetação, mas foi localizado novamente armado, ocasião em que ocorreu um novo confronto. Ele foi atingido pelos tiros e caiu ao solo.
O serviço de emergência foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte no local.
Pistola e dinheiro foram apreendidos
Após o encerramento da ocorrência, a polícia apreendeu uma pistola Taurus calibre .380 com três munições intactas, além de um celular, uma folha com anotações e R$ 417 em dinheiro que estavam com Gabriel.
As armas utilizadas pelos dois guardas municipais envolvidos também foram recolhidas para exames periciais, conforme prevê o protocolo para ocorrências com morte decorrente de intervenção policial.
Caso segue sob investigação
Os agentes foram ouvidos na Central de Polícia Judiciária e liberados em seguida. A Polícia Civil informou que o caso continua sendo investigado e aguarda a conclusão dos laudos de balística, perícia técnica e necropsia para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.
A investigação irá analisar a dinâmica da perseguição, os confrontos registrados durante a ação e as circunstâncias que resultaram na morte de Gabriel Felipe Alves Morais.