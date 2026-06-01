01 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Polícia investiga morte a tiro de Gabriel após ação da GCM em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos
Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos

A Polícia Civil investiga a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, ocorrida na noite de sábado (30), após uma perseguição e troca de tiros com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) em São José dos Campos. O confronto aconteceu em uma área de mata no bairro Santa Maria, na região leste da cidade.

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Segundo informações da Polícia Civil, Gabriel era considerado foragido da Justiça e estava armado no momento da abordagem final. A ocorrência foi registrada como homicídio com reconhecimento provisório das excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

Perseguição começou no Vista Verde

De acordo com o boletim de ocorrência, a ação teve início durante patrulhamento ostensivo da GCM. Os agentes identificaram um Hyundai HB20 trafegando de forma considerada perigosa, realizando mudanças bruscas de faixa e circulando em velocidade incompatível com a via.

Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas da cidade.

Durante o acompanhamento, Gabriel entrou em um condomínio residencial na Avenida Pedro Friggi, no Vista Verde. Segundo a versão apresentada pelos agentes, ele realizou manobras agressivas com o veículo, colocando em risco moradores e guardas municipais.

Diante da situação, um dos agentes efetuou disparos. Mesmo assim, o motorista conseguiu deixar o local e continuar a fuga.

Confronto terminou em área de mata

A perseguição seguiu por diversos bairros e também por trechos de rodovia até chegar à Rua Seis, no bairro Santa Maria.

Segundo o registro policial, Gabriel rompeu um obstáculo físico com o veículo e entrou em uma área de mata. Ao desembarcar, estaria portando uma pistola e passou a confrontar os guardas municipais.

Os agentes reagiram aos disparos. Ainda conforme o boletim, Gabriel tentou fugir a pé pela vegetação, mas foi localizado novamente armado, ocasião em que ocorreu um novo confronto. Ele foi atingido pelos tiros e caiu ao solo.

O serviço de emergência foi acionado, mas a equipe médica constatou a morte no local.

Pistola e dinheiro foram apreendidos

Após o encerramento da ocorrência, a polícia apreendeu uma pistola Taurus calibre .380 com três munições intactas, além de um celular, uma folha com anotações e R$ 417 em dinheiro que estavam com Gabriel.

As armas utilizadas pelos dois guardas municipais envolvidos também foram recolhidas para exames periciais, conforme prevê o protocolo para ocorrências com morte decorrente de intervenção policial.

Caso segue sob investigação

Os agentes foram ouvidos na Central de Polícia Judiciária e liberados em seguida. A Polícia Civil informou que o caso continua sendo investigado e aguarda a conclusão dos laudos de balística, perícia técnica e necropsia para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

A investigação irá analisar a dinâmica da perseguição, os confrontos registrados durante a ação e as circunstâncias que resultaram na morte de Gabriel Felipe Alves Morais.

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