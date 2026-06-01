A Polícia Civil investiga a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, ocorrida na noite de sábado (30), após uma perseguição e troca de tiros com agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) em São José dos Campos. O confronto aconteceu em uma área de mata no bairro Santa Maria, na região leste da cidade.

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Segundo informações da Polícia Civil, Gabriel era considerado foragido da Justiça e estava armado no momento da abordagem final. A ocorrência foi registrada como homicídio com reconhecimento provisório das excludentes de ilicitude por legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

Perseguição começou no Vista Verde