Um homem de 30 anos, identificado como Gabriel Felipe Alves Morais e que constava como foragido da Justiça, morreu na noite de sábado (30) após uma intensa perseguição e confronto armado com a GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos.
De acordo com as autoridades, o homem estava armado com uma pistola no momento da abordagem final.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio com excludentes de ilicitude de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal reconhecidas provisoriamente.
Suspeito desobedeceu ordem de parada no Vista Verde
A ocorrência teve início durante um patrulhamento ostensivo da GCM. Os agentes avistaram um veículo Hyundai HB20 transitando de forma perigosa, realizando mudanças súbitas de faixa e trafegando em velocidade incompatível com a via.
Ao notar a aproximação da viatura e receber a ordem de parada, Gabriel desobedeceu à determinação legal e iniciou uma fuga em alta velocidade.
Durante o trajeto, ele invadiu um condomínio residencial na Avenida Pedro Friggi, no Vista Verde, onde realizou manobras agressivas contra os guardas, gerando os primeiros disparos de arma de fogo ainda no interior do local.
Fuga para a mata e confronto armado no Santa Maria
Mesmo baleado no condomínio, o condutor conseguiu retomar a fuga por diversas vias urbanas e trechos de rodovia.
A perseguição terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, onde o homem rompeu um obstáculo físico com o carro e ingressou em uma área de mata erma.
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Abordagem na mata: Segundo a GCM, Gabriel desembarcou do veículo portando uma arma de fogo em punho e passou a confrontar diretamente a equipe.
Desfecho: O homem ainda tentou fugir a pé pela vegetação, mas foi novamente localizado armado. Houve um novo confronto, e Gabriel foi atingido pelos disparos. O serviço de emergência foi acionado, e a equipe médica constatou o óbito no local.
Pistola .380 e dinheiro são apreendidos
Após cessar o confronto, os guardas municipais desarmaram o suspeito. Com Gabriel, a polícia apreendeu uma pistola Taurus calibre .380 com três munições íntegras, além de um celular Apple, uma folha com anotações e R$ 417 em dinheiro.
Seguindo o protocolo padrão para mortes decorrentes de intervenção policial, as armas funcionais dos guardas municipais também foram apreendidas para a realização de exames periciais.
Os dois guardas municipais envolvidos na ação foram ouvidos na Central de Polícia Judiciária e liberados. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial da área para a continuidade das investigações e agora aguarda os laudos periciais definitivos (balística e necropsia).