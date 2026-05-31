Um homem de 30 anos, identificado como Gabriel Felipe Alves Morais e que constava como foragido da Justiça, morreu na noite de sábado (30) após uma intensa perseguição e confronto armado com a GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos.

De acordo com as autoridades, o homem estava armado com uma pistola no momento da abordagem final.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio com excludentes de ilicitude de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal reconhecidas provisoriamente.

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