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Tragédia

Maria e Estefane saem escondidas dos pais e morrem em acidente

Por Da Redação | Belém (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Maria e Estefane saem escondidas dos pais e morrem em acidente
Maria e Estefane saem escondidas dos pais e morrem em acidente

Duas jovens morreram em um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta sexta-feira (29). As vítimas foram identificadas como Maria Clara de Oliveira de Souza, de 21 anos, e Estefane Teles de Andrade, de 15. Informações divulgadas nas redes sociais apontam que ambas teriam saído de casa sem o conhecimento dos familiares antes da tragédia.

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O acidente aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, em Belém. Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas ocupavam o veículo no momento da ocorrência.

Maria Clara e Estefane morreram ainda no local. Os outros três ocupantes do carro foram conduzidos à Seccional da Marambaia para prestar esclarecimentos.

De acordo com as investigações iniciais, o motorista não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e apresentou resultado positivo no teste do bafômetro.

Diante da situação, ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio culposo no trânsito com a agravante de embriaguez ao volante. A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do acidente.

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