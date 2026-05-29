O corpo de um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (10), foi encontrado na manhã de quarta-feira (13) com sinais de extrema violência. A vítima, identificada como Lucas Santos Souza, havia sido levada por criminosos após ser acusada de envolvimento com uma facção criminosa.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo foi localizado às margens da BR-101, no município de Itamaraju. Lucas era morador de Guaratinga e desapareceu no distrito de Monte Pascoal, em Itabela.