O corpo de um adolescente de 17 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (10), foi encontrado na manhã de quarta-feira (13) com sinais de extrema violência. A vítima, identificada como Lucas Santos Souza, havia sido levada por criminosos após ser acusada de envolvimento com uma facção criminosa.
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O corpo foi localizado às margens da BR-101, no município de Itamaraju. Lucas era morador de Guaratinga e desapareceu no distrito de Monte Pascoal, em Itabela.
Segundo informações da polícia, o adolescente estava em avançado estado de decomposição. O corpo apresentava marcas de tiros e outras lesões, além de mutilações.
De acordo com o registro policial, Lucas trabalhava auxiliando na montagem de um touro mecânico durante uma cavalgada realizada na praça principal de Monte Pascoal, em frente à igreja católica do distrito.
O responsável pelo serviço relatou à Polícia Civil que ele e o adolescente permaneceram no local desde o sábado (9), devido à continuidade do evento no domingo.
Ainda conforme o depoimento, por volta das 15h20 de domingo, três homens abordaram Lucas e passaram a acusá-lo de integrar uma facção rival. Os suspeitos obrigaram o jovem a desbloquear o celular e encontraram imagens em que ele aparecia fazendo o sinal numérico “2”, além de uma foto de arma de fogo. A vítima teria afirmado que a imagem era uma montagem.
Os criminosos disseram que levariam o adolescente para uma “averiguação” sobre possível envolvimento com tráfico de drogas e organização criminosa. Desde então, Lucas não foi mais visto.
A testemunha afirmou ainda que tentou registrar o desaparecimento na delegacia de Itabela, mas encontrou a unidade fechada. O caso também foi comunicado à Polícia Militar por meio do telefone 190, porém o jovem não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso.