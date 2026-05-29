29 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Homem de 35 anos é espancado e morto na frente da própria mãe

Por Da Redação | Florianópolis
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Home de 35 anos é espancado e morto na frente da própria mãe
Home de 35 anos é espancado e morto na frente da própria mãe

Um homem de 35 anos foi morto a pauladas no início da noite de quinta-feira (16). O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu em frente à residência da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homicídio ocorreu na região da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis. A vítima foi identificada como Marcos da Silva.

Segundo informações da Polícia Militar, as imagens de monitoramento mostram o momento em que Marcos chega de bicicleta em frente à própria casa e é surpreendido pelo agressor, que inicia as agressões com um pedaço de madeira.

Ao ouvir os gritos, a mãe da vítima saiu da residência e tentou interromper o ataque. Apesar dos pedidos para que parasse, o suspeito continuou as agressões.

Durante as investigações, testemunhas relataram que o crime pode estar relacionado a um conflito familiar. Conforme apurado pela Polícia Militar, existe a suspeita de que um irmão da vítima tenha participado da motivação do homicídio, supostamente solicitando a ação criminosa.

A corporação informou ainda que o suspeito foi identificado com o auxílio de depoimentos e das imagens de segurança. O homem, de 41 anos e natural de São Paulo, possui antecedentes por posse de drogas, ameaça, porte de arma branca ou simulacro e disparo de arma de fogo.

Até o momento, o suspeito não havia sido localizado pelas autoridades. O caso segue sob investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários