Um homem de 35 anos foi morto a pauladas no início da noite de quinta-feira (16). O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu em frente à residência da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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O homicídio ocorreu na região da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis. A vítima foi identificada como Marcos da Silva.