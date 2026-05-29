Um homem de 35 anos foi morto a pauladas no início da noite de quinta-feira (16). O crime foi registrado por câmeras de segurança e aconteceu em frente à residência da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
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O homicídio ocorreu na região da Armação do Pântano do Sul, em Florianópolis. A vítima foi identificada como Marcos da Silva.
Segundo informações da Polícia Militar, as imagens de monitoramento mostram o momento em que Marcos chega de bicicleta em frente à própria casa e é surpreendido pelo agressor, que inicia as agressões com um pedaço de madeira.
Ao ouvir os gritos, a mãe da vítima saiu da residência e tentou interromper o ataque. Apesar dos pedidos para que parasse, o suspeito continuou as agressões.
Durante as investigações, testemunhas relataram que o crime pode estar relacionado a um conflito familiar. Conforme apurado pela Polícia Militar, existe a suspeita de que um irmão da vítima tenha participado da motivação do homicídio, supostamente solicitando a ação criminosa.
A corporação informou ainda que o suspeito foi identificado com o auxílio de depoimentos e das imagens de segurança. O homem, de 41 anos e natural de São Paulo, possui antecedentes por posse de drogas, ameaça, porte de arma branca ou simulacro e disparo de arma de fogo.
Até o momento, o suspeito não havia sido localizado pelas autoridades. O caso segue sob investigação.