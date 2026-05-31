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LITORAL NORTE

Mulher cai de telhado e é resgatada pelos bombeiros em Caraguá

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Corpo de Bombeiros

Uma mulher de 43 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair da sacada do segundo pavimento de uma residência na Avenida Ipitanga, no bairro Olaria, em Caraguatatuba, por volta das 12h40 deste domingo (31).

A ocorrência mobilizou equipes da Estação de Bombeiros da cidade e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima havia caído sobre o telhado da área da residência.

Com o uso de técnicas e equipamentos apropriados, os bombeiros realizaram a retirada segura da mulher com o auxílio de uma escada.

Após o resgate, ela foi entregue aos cuidados da equipe médica do Samu para avaliação e encaminhamento ao atendimento hospitalar.

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