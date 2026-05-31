Uma mulher de 43 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair da sacada do segundo pavimento de uma residência na Avenida Ipitanga, no bairro Olaria, em Caraguatatuba, por volta das 12h40 deste domingo (31).

A ocorrência mobilizou equipes da Estação de Bombeiros da cidade e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima havia caído sobre o telhado da área da residência.