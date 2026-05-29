A investigação sobre o desaparecimento de três amigos em Taubaté ganhou contornos ainda mais dramáticos.

Em busca de pistas sobre o paradeiro dos jovens, a Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) já realizou diligências em quatro áreas suspeitas de abrigar covas dos amigos. Nada, porém, foi encontrado e as famílias mantém a esperança de achá-los com vida.

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