A investigação sobre a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, detalha os últimos momentos da perseguição que mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos.

O caso, que começou com uma tentativa de abordagem na região do Vista Verde, terminou com o condutor baleado após fugir para uma área de mata no bairro Santa Maria.

Perseguição por bairros e rodovia

De acordo com o boletim de ocorrência, a fuga se estendeu por diversas vias urbanas, bairros adjacentes e um trecho de rodovia. A perseguição só terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, quando Gabriel rompeu um obstáculo físico com o veículo Hyundai HB20 e entrou em uma área de mata.