A investigação sobre a morte de Gabriel Felipe Alves Morais, de 30 anos, detalha os últimos momentos da perseguição que mobilizou a GCM (Guarda Civil Municipal) em São José dos Campos.
O caso, que começou com uma tentativa de abordagem na região do Vista Verde, terminou com o condutor baleado após fugir para uma área de mata no bairro Santa Maria.
Perseguição por bairros e rodovia
De acordo com o boletim de ocorrência, a fuga se estendeu por diversas vias urbanas, bairros adjacentes e um trecho de rodovia. A perseguição só terminou na Rua Seis, no bairro Santa Maria, quando Gabriel rompeu um obstáculo físico com o veículo Hyundai HB20 e entrou em uma área de mata.
O registro policial aponta que o homem desembarcou do automóvel em um local ermo carregando uma arma de fogo em punho. Nesse momento, conforme a versão dos guardas, iniciou-se o primeiro confronto direto com a equipe.
Tentativa de fuga a pé e o confronto final
Mesmo após a primeira troca de tiros, Gabriel tentou prosseguir com a fuga a pé pelo interior da vegetação. No entanto, as equipes da GCM continuaram as buscas e o localizaram novamente na mata.
Novo tiroteio: O boletim relata que a vítima continuava portando a arma de fogo, o que gerou um novo confronto armado.
Constatação do óbito: Gabriel foi atingido pelos disparos e caiu ao solo. Os guardas realizaram a contenção, desarmaram o homem e acionaram o serviço de emergência. A equipe médica foi até o local, mas constatou o óbito na área de mata.
Investigação e excludente de ilicitude
A Polícia Civil registrou a ocorrência como homicídio, mas reconheceu provisoriamente, em sede de Polícia Judiciária, as excludentes de ilicitude de legítima defesa e de estrito cumprimento do dever legal por parte dos agentes da GCM.
Os dois guardas municipais envolvidos prestaram depoimento na Central de Polícia Judiciária e foram liberados. O caso foi encaminhado ao Distrito Policial da área, que agora aguarda o resultado dos laudos periciais definitivos para concluir as investigações