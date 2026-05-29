O desaparecimento de três amigos em Taubaté pode ter ligação direta com o tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil, que já apura a hipótese de execução e ocultação de corpos.
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As investigações apontam que os jovens teriam entrado em um carro para se encontrar com integrantes de um grupo ligado à venda de entorpecentes na região do Condomínio Residencial Sérgio Lucchiari e o Residencial Benedito Capeleto. Desde então, nunca mais foram vistos.
Os desaparecidos são Miguel Kauã Lourenço Alves Braga, de 19 anos, Allisson Alves Braga, de 30 anos, e Rafael Vitor de Souza, de 20 anos. Eles desapareceram no dia 5 de maio, na região do bairro Jardim Sandra Maria.
O caso é tratado como prioridade pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté.
Segundo apuração de OVALE, investigadores chegaram a realizar buscas em áreas suspeitas após denúncias sobre possíveis covas clandestinas, mas nada foi encontrado até o momento. A polícia também confirmou que os três desaparecidos possuem passagens relacionadas ao tráfico de drogas, o que reforçou a principal linha de investigação.
Jovens entraram em carro preto antes do desaparecimento
De acordo com testemunhas, os três amigos foram vistos pela última vez entrando em um carro preto nas proximidades de uma rotatória na entrada do bairro. A Polícia Civil tenta identificar o veículo e descobrir quem estava no automóvel.
A suspeita é de que os jovens tenham ido ao encontro de pessoas ligadas ao tráfico de drogas. A partir daí, a investigação passou a trabalhar com a hipótese de que eles tenham sido mortos e os corpos ocultados.
Homem que ostentava armas e dinheiro nas redes sociais é preso pela Deic
Durante as investigações, policiais civis prenderam em flagrante um jovem de 19 anos suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi localizado no Condomínio Residencial Sérgio Lucchiari, no bairro Barreiro, na última quinta-feira (28).
Segundo a polícia, o suspeito tentou fugir correndo entre os blocos do condomínio ao perceber a aproximação das equipes. Com ele, os agentes encontraram uma sacola e uma pochete contendo drogas e equipamentos usados pelo tráfico.
Foram apreendidos: 190 pinos de cocaína;136 pedras de crack; 15 porções de maconha; dinheiro em espécie; um rádio comunicador HT usado para monitorar a movimentação policial.
As investigações apontam ainda que o rapaz costumava ostentar armas de fogo e grandes quantias em dinheiro nas redes sociais. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.
Famílias vivem angústia e desespero
Enquanto a polícia tenta esclarecer o caso, familiares dos três amigos desaparecidos enfrentam dias de sofrimento e incerteza. Marcela Laís, mãe de Miguel, afirma que já procurou o filho em hospitais, delegacias e até no IML (Instituto Médico Legal).
“Estou acabada, com uma angústia muito grande no meu coração. Só quero achar meu filho”, disse.
Dona Geralda, avó de Rafael, também cobra respostas. “Eu só quero meu filho de volta. Independente da notícia, eu só quero ele de volta”, afirmou.
Adriano, irmão de Allisson e parente de Miguel, contou que participa de buscas em áreas de mata e não consegue mais dormir desde o desaparecimento. “Não tenho resposta, não consigo dormir. Trabalho chorando”, relatou.
Polícia busca pistas sobre possível execução
A Polícia Civil analisa imagens, depoimentos e denúncias recebidas nos últimos dias para tentar identificar os responsáveis pelo desaparecimento dos três amigos.
Os investigadores trabalham para localizar o carro preto citado pelas testemunhas e descobrir quem participou do encontro marcado antes do sumiço.
Apesar das buscas realizadas até agora, os jovens continuam desaparecidos. Quem tiver qualquer informação pode denunciar anonimamente pelos telefones 181 (Disque Denúncia) ou 190 da Polícia Militar.