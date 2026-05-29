O desaparecimento de três amigos em Taubaté pode ter ligação direta com o tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil, que já apura a hipótese de execução e ocultação de corpos.

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As investigações apontam que os jovens teriam entrado em um carro para se encontrar com integrantes de um grupo ligado à venda de entorpecentes na região do Condomínio Residencial Sérgio Lucchiari e o Residencial Benedito Capeleto. Desde então, nunca mais foram vistos.