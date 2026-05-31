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COPA DO MUNDO

Jato da Embraer sobrevoa praias do Rio em homenagem à Seleção

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um avião da Azul Linhas Aéreas chamou a atenção de moradores e banhistas na manhã deste sábado (30) ao realizar voos em baixa altitude sobre algumas das principais praias do Rio de Janeiro.

VEJA O VÍDEO 

A aeronave, um Embraer E195-E2 de matrícula PS-AEY, decolou do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) e percorreu a orla carioca em uma ação especial em homenagem à Seleção Brasileira de Futebol.

Com a bandeira do Brasil estampada na fuselagem, o jato realizou diversas passagens a cerca de 300 pés (aproximadamente 90 metros) de altitude, proporcionando um espetáculo aéreo que surpreendeu quem estava nas praias e em pontos da cidade.

O sobrevoo incluiu trechos das praias do Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana, Ipanema e Leblon, locais que registraram grande movimentação de pessoas acompanhando a ação.

Toda a operação foi registrada por equipes de filmagem posicionadas em solo e a bordo da aeronave.

As imagens serão exibidas neste domingo (31) nos telões do Estádio do Maracanã, durante a abertura e o intervalo do amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para as 18h30.

O vídeo também foi divulgado nas redes sociais da companhia aérea e da CBF.

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