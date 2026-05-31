O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), utilizou suas redes sociais para manifestar o seu posicionamento sobre o combate às facções criminosas no Brasil.

Nesta semana, o governo dos Estados Unidos classificou o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas.

Em publicação oficial, o chefe do Executivo municipal cobrou o uso da força do Estado e o rigor da lei contra grupos que espalham violência e medo pela nação.

Enfrentamento ao PCC e Comando Vermelho