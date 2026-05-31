31 de maio de 2026
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CRIME ORGANIZADO

Facções: ‘PCC e CV espalham medo, ameaçam famílias’, diz Anderson

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), utilizou suas redes sociais para manifestar o seu posicionamento sobre o combate às facções criminosas no Brasil. 

Nesta semana, o governo dos Estados Unidos classificou o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o CV (Comando Vermelho) como organizações terroristas.

Em publicação oficial, o chefe do Executivo municipal cobrou o uso da força do Estado e o rigor da lei contra grupos que espalham violência e medo pela nação.

Enfrentamento ao PCC e Comando Vermelho

Em sua declaração, o prefeito citou nominalmente o PCC e o CV, destacando o impacto psicossocial dessas organizações na rotina dos cidadãos.

"O Brasil não pode ser o país onde o crime dita as regras. PCC e CV não espalham apenas violência. Espalham medo. Ameaçam famílias que só querem viver, trabalhar e criar seus filhos em paz", afirmou Anderson.

O chefe do Executivo enfatizou que criminosos que aterrorizam a população devem ser enfrentados de maneira enérgica e sob o amparo da legislação vigente, pontuando que "bandido não pode ter mais força que o Estado".

Índices de criminalidade em São José dos Campos

Ao contextualizar o panorama nacional com a realidade local, Farias defendeu o modelo de gestão em segurança pública aplicado no município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba.

 De acordo com o prefeito, os investimentos e as diretrizes adotadas têm gerado resultados estatísticos expressivos na redução da violência urbana.

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