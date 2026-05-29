Balanço
A Prefeitura de Taubaté teve um superávit de R$ 182 milhões de janeiro a abril. O balanço foi divulgado nessa sexta-feira (29), durante apresentação das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2026, na Câmara.
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Superávit
No primeiro quadrimestre, a receita da Prefeitura ficou em R$ 664 milhões. No mesmo período, as despesas somaram R$ 482 milhões.
Impostos
Com relação ao aumento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e à criação da taxa de lixo, o secretário da Fazenda, Pedro Henrique Bianchi, afirmou que a arrecadação prevista para esse ano com a taxa é de R$ 21 milhões, e que o IPTU deverá passar de R$ 175 milhões para R$ 206 milhões na comparação entre 2025 e 2026.
IPMT
O IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté) registrou receita de R$ 109 milhões nos quatro primeiros meses ano, e despesa de R$ 88 milhões.
Unitau
A Unitau (Universidade de Taubaté) registrou receita de R$ 80,7 milhões no quadrimestre, e despesa de R$ 58 milhões no período.