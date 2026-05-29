Balanço

A Prefeitura de Taubaté teve um superávit de R$ 182 milhões de janeiro a abril. O balanço foi divulgado nessa sexta-feira (29), durante apresentação das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2026, na Câmara.

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Superávit

No primeiro quadrimestre, a receita da Prefeitura ficou em R$ 664 milhões. No mesmo período, as despesas somaram R$ 482 milhões.