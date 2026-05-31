O Manthiqueira perdeu por 1 a 0 para o União na manhã deste domingo (31), no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes ,pela sétima rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com esse resultado do confronto direto, o time da região cai para o quinto lugar e deixa o G-4, com 7 pontos. Já o União foi a 10 pontos e pulou para o terceiro lugar.