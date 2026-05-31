O Manthiqueira perdeu por 1 a 0 para o União na manhã deste domingo (31), no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes ,pela sétima rodada do grupo 4 do Campeonato Paulista da Quinta Divisão, a ‘Bezinha’.
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Com esse resultado do confronto direto, o time da região cai para o quinto lugar e deixa o G-4, com 7 pontos. Já o União foi a 10 pontos e pulou para o terceiro lugar.
Na próxima rodada, a Laranja Mecânica, sob comando do técnico Dado Oliveira, recebe o Mauaense no sábado (6), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. No mesmo dia e horário, o União visita o Mauá, no estádio Pedro Benedetti, na cidade da Grande São Paulo.
Na partida deste domingo, o público pagante foi de 75 pessoas, com uma renda de R$ 1.600.
O jogo
No primeiro tempo, o Manthiqueira não se intimidou e foi para cima nos primeiros minutos. Entretanto, isso fez com o que o time da região deixasse espaços para o União, que perdeu grande chance aos 9min, em finalização que a zaga salvou em cima da linha.
E a Laranja Mecânica tentava atacar pelos lados para entrar na área do rival. Porém, mesmo com bom volume de jogo, tinha dificuldades para levar perigo.
Com pouca criatividade dos dois lados, as chances de gols foram escassas. E os dois times foram para o intervalo com o empate sem gols.
Na volta do intervalo, o União voltou melhor e pressionou muito nos primeiros minutos. Enquanto isso, a Laranja Mecânica não se encontrava e não conseguia encaixar os contra-ataques.
Sem conseguir efetividade, o Manthiqueira ainda viu a Serpente da Mogiana abrir o placar aos 36min. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Paraguai subiu de cabeça e mandou no canto direito: 1 a 0. Depois, não teve forças para buscar a reação e saiu de campo com a derrota.