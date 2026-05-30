A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba) ultrapassou a marca de 100 homicídios nos quatro primeiros meses de 2026 e segue como a região mais violenta do estado de São Paulo. Nenhuma outra região do interior paulista ultrapassou uma centena de vítimas.

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Segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo, foram 101 vítimas na RMVale entre janeiro e abril, número superior ao de qualquer outra região do interior paulista e que mantém o Vale na liderança estadual da taxa de mortes violentas.