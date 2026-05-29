Um homem de 32 anos, investigado por integrar uma associação criminosa especializada em furtos de caminhões no Litoral Norte, foi preso pela Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), em Jacareí.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Sede de Caraguatatuba, com apoio do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), após investigações sobre uma sequência de furtos de caminhões registrados em janeiro deste ano em Caraguatatuba e São Sebastião.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado pelas iniciais S.R.T., foi localizado em uma residência na Travessa Piquete, no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais também apreenderam um aparelho celular que deve auxiliar no avanço das investigações.

Três ocorrências chamaram a atenção da polícia