29 de maio de 2026
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PRESO

Investigado por furtos de caminhões é preso em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
Da redação
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Reprodução
Homem é preso pela polícia
Homem é preso pela polícia

Um homem de 32 anos, investigado por integrar uma associação criminosa especializada em furtos de caminhões no Litoral Norte, foi preso pela Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), em Jacareí.

A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Sede de Caraguatatuba, com apoio do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), após investigações sobre uma sequência de furtos de caminhões registrados em janeiro deste ano em Caraguatatuba e São Sebastião.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado pelas iniciais S.R.T., foi localizado em uma residência na Travessa Piquete, no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais também apreenderam um aparelho celular que deve auxiliar no avanço das investigações.

Três ocorrências chamaram a atenção da polícia

As apurações tiveram início após três ocorrências semelhantes chamarem a atenção dos investigadores. O primeiro furto aconteceu no dia 8 de janeiro, quando um caminhão Ford/Cargo 815E foi levado de uma via pública em Caraguatatuba.

No dia 22 do mesmo mês, três homens invadiram um depósito de areia no bairro Perequê Mirim, também em Caraguatatuba, e furtaram um caminhão VW/26.280 CRM 6X4. Quatro dias depois, em 26 de janeiro, um terceiro caminhão, modelo Ford/Cargo 816E, foi furtado em São Sebastião.

De acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos indicam que os crimes teriam sido cometidos pelo mesmo grupo. As investigações também apontaram que os suspeitos eram de Jacareí e estavam morando temporariamente em barracos próximos uns dos outros em uma área de invasão de terras na Avenida Yoshizo Shibata, no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.

Ainda segundo a polícia, os investigados mantinham endereços próximos tanto em Caraguatatuba quanto em Jacareí, o que reforçou os indícios de associação criminosa para a prática dos furtos.

Busca e prisão determinada pela Justiça

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou à Justiça por mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Após ser capturado, o investigado foi levado ao Plantão Policial de Jacareí, passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado ao Centro de Triagem da cidade.

O homem deve responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos artigos 155 e 288 do Código Penal.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no esquema. A expectativa é de que novas prisões ocorram nos próximos dias.

Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.

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