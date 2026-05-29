Um homem de 32 anos, investigado por integrar uma associação criminosa especializada em furtos de caminhões no Litoral Norte, foi preso pela Polícia Civil na manhã de quinta-feira (28), em Jacareí.
A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Sede de Caraguatatuba, com apoio do Deinter-1 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior), após investigações sobre uma sequência de furtos de caminhões registrados em janeiro deste ano em Caraguatatuba e São Sebastião.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado pelas iniciais S.R.T., foi localizado em uma residência na Travessa Piquete, no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça. Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais também apreenderam um aparelho celular que deve auxiliar no avanço das investigações.
Três ocorrências chamaram a atenção da polícia
As apurações tiveram início após três ocorrências semelhantes chamarem a atenção dos investigadores. O primeiro furto aconteceu no dia 8 de janeiro, quando um caminhão Ford/Cargo 815E foi levado de uma via pública em Caraguatatuba.
No dia 22 do mesmo mês, três homens invadiram um depósito de areia no bairro Perequê Mirim, também em Caraguatatuba, e furtaram um caminhão VW/26.280 CRM 6X4. Quatro dias depois, em 26 de janeiro, um terceiro caminhão, modelo Ford/Cargo 816E, foi furtado em São Sebastião.
De acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos indicam que os crimes teriam sido cometidos pelo mesmo grupo. As investigações também apontaram que os suspeitos eram de Jacareí e estavam morando temporariamente em barracos próximos uns dos outros em uma área de invasão de terras na Avenida Yoshizo Shibata, no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.
Ainda segundo a polícia, os investigados mantinham endereços próximos tanto em Caraguatatuba quanto em Jacareí, o que reforçou os indícios de associação criminosa para a prática dos furtos.
Busca e prisão determinada pela Justiça
Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou à Justiça por mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Após ser capturado, o investigado foi levado ao Plantão Policial de Jacareí, passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado ao Centro de Triagem da cidade.
O homem deve responder pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa, previstos nos artigos 155 e 288 do Código Penal.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar e prender outros envolvidos no esquema. A expectativa é de que novas prisões ocorram nos próximos dias.
Denúncias que possam ajudar nas investigações podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 181.