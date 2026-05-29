A Justiça concedeu prazo até 7 de janeiro de 2027 para a desocupação voluntária da comunidade Menino Jesus, no bairro Chácaras Reunidas, na região sul de São José dos Campos.

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A decisão determina que Prefeitura e proprietários da área apresentem medidas de relocação, apoio social e logística para retirada das famílias, em uma tentativa de evitar um novo episódio semelhante ao da reintegração do Pinheirinho, em 2012.