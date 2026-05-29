A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito nesta sexta-feira (29), no bairro Campo dos Alemães, na região sul de São José dos Campos. A ação foi realizada por policiais civis da 2ª Dise/Deic, no âmbito da Operação Tríade.

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Segundo a Polícia Civil, as equipes foram até um imóvel no bairro após receberem informações sobre possível atividade criminosa no local. Durante a averiguação, os policiais localizaram uma pistola calibre 9 mm com numeração suprimida.