Uma perseguição cinematográfica em alta velocidade pela Via Dutra e rodovia Nicola Capucci terminou com a prisão de dois sequestradores e o resgate de um motorista que era mantido refém em um carro dublê. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (28), em Guararema.
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A ação conjunta entre o 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) interceptou o veículo em Guararema e libertou a vítima, que havia sido sequestrada horas antes em Arujá após o roubo de uma Mercedes Sprinter.
Os policiais suspeitaram de um veículo GM Corsa e deram ordem de parada. O condutor desobedeceu, iniciando uma tentativa de fuga pelas rodovias da região. Após um acompanhamento tático das equipes, o veículo foi finalmente interceptado e cercado em Guararema.
Vítima estava sob poder da dupla desde o início da tarde
Ao abordar o veículo, os policiais encontraram três ocupantes. Durante a busca pessoal e uma breve entrevista individual com os indivíduos, os PMs constataram uma situação dramática: um dos homens era, na verdade, uma vítima de sequestro.
O trabalhador havia sido rendido pelos criminosos na cidade de Arujá, por volta das 13h, após ter seu veículo, uma Mercedes Sprinter, roubado pela dupla. Ele foi mantido sob o poder dos assaltantes por várias horas até o momento do resgate pela Polícia Militar.
Carro usado na fuga era clone de Santo André
Além do flagrante de sequestro e roubo, a vistoria veicular detalhada no GM Corsa revelou outra irregularidade criminosa. Os policiais descobriram que as placas pertenciam a outro automóvel e que o veículo utilizado na fuga era um "dublê" (clone), que havia sido furtado no dia 8 de maio de 2026, no município de Santo André, na região do ABC Paulista.
O carro dublê, as mercadorias ou pertences recuperados, a vítima e os dois assaltantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Guararema. Os dois criminosos foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo, receptação e retenção de vítima, permanecendo presos e totalmente à disposição da Justiça.