Uma perseguição cinematográfica em alta velocidade pela Via Dutra e rodovia Nicola Capucci terminou com a prisão de dois sequestradores e o resgate de um motorista que era mantido refém em um carro dublê. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (28), em Guararema.

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A ação conjunta entre o 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) e a equipe do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) interceptou o veículo em Guararema e libertou a vítima, que havia sido sequestrada horas antes em Arujá após o roubo de uma Mercedes Sprinter.