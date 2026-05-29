A Prefeitura de São José dos Campos vem ampliando a oferta de consultas, exames e cirurgias aos joseenses. Por meio de credenciamentos com hospitais, instituições e clínicas particulares do município, os atendimentos para quem precisa estão sendo agilizados.

Neste mês, a cidade ganhou mais um importante reforço com o início de mamografias para pacientes do SUS no Grupo Policlin. Estão previstos 1.200 exames anuais, reduzindo o tempo de espera.

Com o novo prestador, a rede municipal de saúde passa a realizar 3.952 procedimentos por mês, somando as parcerias com o AME (Ambulatório Médico de Especialidades), Hospital Pio XII e a Tomoserv.

A fila que estava com 11.122 pessoas já caiu para 9.153, uma redução de 17,7%. Em média, são 40 dias para agendamento, com priorização para quadros urgentes.

Os encaminhamentos são feitos pela Secretaria de Saúde, garantindo acesso organizado e qualificado aos cuidados.

Edital segue aberto

O atual credenciamento para mamografias está disponível desde outubro de 2025, tendo sido reajustado na última sexta-feira (8).

Quando todas as vagas forem preenchidas, a capacidade mensal passará para 4.253 exames, um aumento de 38,5% em relação ao volume anterior. O avanço possibilitará mais de 51 mil mamografias por ano, com potencial para zerar as solicitações atuais em cerca de 10 meses.

A participação é aberta a pessoas jurídicas, que devem encaminhar o requerimento e a documentação exigida em formato PDF, exclusivamente por via eletrônica, para o e-mail: cplc.saude@sjc.sp.gov.br.

O edital completo e anexos estão disponíveis na página de licitações da Prefeitura de São José dos Campos.

O instrumento está previsto na Nova Lei de Licitações (Lei Federal nº 14.133/2021). Com esse mecanismo, a administração pública habilita empresas que atendam a critérios técnicos e valores previamente estabelecidos, oferecendo flexibilidade para ajustar a contratação de acordo com a necessidade real.

Além de beneficiar a população, o modelo garante mais celeridade em comparação aos processos tradicionais e contribui para maior segurança na prestação do serviço, reduzindo o risco de interrupções ao evitar a concentração em um único fornecedor.

Prevenção

O objetivo das medidas é assegurar diagnósticos mais rápidos e o início precoce do tratamento de câncer, quando necessário.

O atendimento preventivo é feito em qualquer UBS (Unidade Básica de Saúde) Resolve da cidade, sendo que não é preciso passar em consulta médica. As enfermeiras do acolhimento são capacitadas para dar orientações, fazer o exame de palpação de mamas e a coleta de preventivo de colo uterino. Elas podem solicitar a mamografia para todas as mulheres, conforme faixa etária e critérios clínicos.

Através do núcleo Previna (Programa de Prevenção ao Câncer), é executado um trabalho perene, todos os dias, de acompanhamento dos casos oncológicos.

Compromisso do plano de governo da gestão atual (2025-2028), as equipes atuam no direcionamento preferencial das situações que exigem atenção rápida e promovem ações de rastreamento dos principais tipos de câncer — como mama, próstata, intestino e ginecológico, aumentando as chances de cura.