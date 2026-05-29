Desde o início de 2025, a Prefeitura de São José dos Campos vem adotando medidas para ampliar a oferta de cirurgias eletivas em diversas especialidades. O objetivo é reduzir os tempos de espera e garantir mais agilidade no acesso aos cuidados.

Na área vascular, os resultados já são expressivos. A fila, que em janeiro do ano passado contava com 1.043 pacientes, teve redução de 35%, o que representa 365 pessoas atendidas.

Entre as ações implementadas está o credenciamento de novos prestadores. Há 1 ano, o Hospital de Olhos do Vale passou a integrar a rede municipal para a execução de cirurgias de varizes, ampliando a oferta em 40 procedimentos mensais.

A estratégia contribuiu diretamente para acelerar os tratamentos e diminuir a demanda reprimida. Para os pacientes, os avanços fazem diferença no dia a dia.

“Eu fiquei aliviada, estava com dores fortes e agora estou livre. Fui muito bem acolhida aqui, só tenho a agradecer", conta Margarida Costa, de 62 anos. Ela esteve acompanhada da filha, Leandra, que compartilha do mesmo sentimento.

“A estrutura daqui é excelente, os profissionais são atenciosos, minha mãe teve tudo que precisa. Essa iniciativa da Prefeitura é importante para beneficiar quem está aguardando”, destacou.

Margarida ao lado da filha, Leandra | Foto: PMSJC

Reforço

No segundo semestre de 2025, o município também recebeu um aporte financeiro para aumentar a realização de cirurgias, por meio da adesão ao programa federal Agora Tem Especialistas.

O recurso prevê a realização de 200 operações, sendo que as primeiras 17 já foram feitas em dezembro, e a ação segue ao longo deste ano até o cumprimento total da meta.

Com a combinação de novas parcerias e investimentos, a Prefeitura fortalece a rede de saúde e impacta diretamente a qualidade de vida dos joseenses.