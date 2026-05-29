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DESAPARECIDO

Onde está Francisco? Jovem some após fugir de hospital em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Onde está Francisco?

O desaparecimento do jovem de 20 anos mobiliza familiares e forças de segurança em São José dos Campos nesta sexta-feira (29). Diagnosticado com esquizofrenia, o jovem fugiu do Hospital Francisca Júlia durante a madrugada e, desde então, não foi mais visto. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas em áreas de mata próximas à unidade de saúde.

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Segundo os familiares, Francisco estava internado para tratamento psiquiátrico quando deixou o hospital. Desde então, bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal atuam nas buscas pela região sul da cidade.

As equipes concentram os trabalhos principalmente em trechos de mata e áreas de difícil acesso próximas ao hospital. Até o momento, não houve confirmação sobre o paradeiro do jovem. A família pede ajuda urgente da população e reforça que qualquer informação pode ser decisiva para encontrar Francisco com vida.

Família faz apelo por informações

Parentes e amigos passaram a compartilhar fotos e mensagens nas redes sociais na tentativa de ampliar as buscas. O caso também mobilizou moradores da região.

Quem tiver qualquer informação sobre Francisco pode entrar em contato pelos telefones: 190 (Polícia Militar) e 193 (Bombeiros).

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