Onde está Francisco?
O desaparecimento do jovem de 20 anos mobiliza familiares e forças de segurança em São José dos Campos nesta sexta-feira (29). Diagnosticado com esquizofrenia, o jovem fugiu do Hospital Francisca Júlia durante a madrugada e, desde então, não foi mais visto. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas em áreas de mata próximas à unidade de saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo os familiares, Francisco estava internado para tratamento psiquiátrico quando deixou o hospital. Desde então, bombeiros, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal atuam nas buscas pela região sul da cidade.
As equipes concentram os trabalhos principalmente em trechos de mata e áreas de difícil acesso próximas ao hospital. Até o momento, não houve confirmação sobre o paradeiro do jovem. A família pede ajuda urgente da população e reforça que qualquer informação pode ser decisiva para encontrar Francisco com vida.
Família faz apelo por informações
Parentes e amigos passaram a compartilhar fotos e mensagens nas redes sociais na tentativa de ampliar as buscas. O caso também mobilizou moradores da região.
Quem tiver qualquer informação sobre Francisco pode entrar em contato pelos telefones: 190 (Polícia Militar) e 193 (Bombeiros).