Onde está Francisco?

O desaparecimento do jovem de 20 anos mobiliza familiares e forças de segurança em São José dos Campos nesta sexta-feira (29). Diagnosticado com esquizofrenia, o jovem fugiu do Hospital Francisca Júlia durante a madrugada e, desde então, não foi mais visto. Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas em áreas de mata próximas à unidade de saúde.

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