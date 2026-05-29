Às vésperas da estreia do espetáculo “As Amantes de George Washington” em São José dos Campos, a atriz Claudia Ohana refletiu sobre teatro, envelhecimento, redes sociais e as transformações da fama ao longo de mais de quatro décadas de carreira.
Tudo isso em uma entrevista exclusiva a OVALE.
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“Hoje a sociedade deixa a mulher mais velha invisível. Como se ela não tivesse mais desejos, conflitos ou histórias”, afirmou a atriz, que atualmente usa as redes sociais para falar sobre envelhecimento, menopausa e o universo feminino maduro.
A peça
Ao lado de Priscila Fantin, Claudia sobe ao palco do Teatro Colinas neste fim de semana interpretando Martha Washington.
Inspirada na obra do dramaturgo croata Miro Gavran, a peça traz o encontro entre a viúva do primeiro presidente dos Estados Unidos e Sylvia Carver, suposta amante de George Washington, um mês após sua morte.
O encontro rapidamente abandona o tom cordial e se transforma em um confronto emocional sobre amor, ressentimento, memória e fragilidade feminina. Apesar da carga dramática, Claudia diz que a montagem também reserva momentos de humor e identificação com o público.
“Tem gritos, choros, lágrimas, riso, amor, desamor. Tem tudo isso”, resumiu.
A atriz destaca ainda a parceria com Priscila Fantin como um dos pontos fortes da montagem. Segundo Claudia, a conexão entre as duas acontece de forma espontânea no palco. “É raro encontrar uma atriz tão presente, que olha no olho e responde na hora. Isso dá um prazer enorme em cena”, afirmou.
Do fenômeno de "Vamp" às redes sociais
Ao falar sobre a própria trajetória, Claudia relembrou o impacto das novelas dos anos 1990, especialmente "Vamp", sucesso que marcou sua carreira e ajudou a transformá-la em um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira.
Para ela, o alcance cultural das novelas daquela época dificilmente se repete hoje diante da fragmentação provocada pelo streaming e pelas redes sociais. “Hoje é tudo diferente. Aquele sucesso das novelas não existe mais. É outro mundo”, disse.
Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, Claudia afirma ter se adaptado bem às novas plataformas e diz gostar do processo de criação de conteúdo digital. Ela também imagina como personagens marcantes de sua carreira teriam repercutido nas redes sociais caso existissem naquela época.
“Imagina um Instagram da Natasha? Ia ser incrível. A gente era muito mais politicamente incorreto”, comentou, em referência à personagem de “Vamp”.
Durante a entrevista, a atriz alternou reflexões sobre envelhecimento e carreira com comentários bem-humorados sobre a própria imagem construída na televisão brasileira ao longo das décadas. Para ela, o etarismo segue presente tanto no audiovisual quanto na sociedade de forma geral.
“O etarismo está em tudo. A sociedade deixa a mulher mais velha invisível. Como se ela não tivesse mais conflitos, desejos ou histórias”, desabafou.
Novos projetos
Mesmo após décadas de carreira, Claudia continua movida pela vontade de experimentar novos desafios artísticos. “Não fiz nada ainda. Tem muita coisa que eu quero fazer”.
Ela revelou que já se prepara para integrar um novo espetáculo musical inspirado em “Sonho de Uma Noite de Verão”, de William Shakespeare, ambientado em uma festa junina. Além do teatro, ela também grava um filme produzido pela Disney.
“Eu gosto de trabalhar, mas também adoro parar, estudar e não fazer nada”.
Serviço
Claudia e Fantin apresentam "As Amantes de George Washington" nos dias 30 e 31 de maio, no Teatro Colinas, em São José dos Campos. As sessões acontecem no sábado, às 20h, e no domingo, às 19h.
Os ingressos podem ser adquiridos online ou diretamente na bilheteria do teatro, sem cobrança de taxa. O Teatro Colinas fica na avenida São João, 2.000, no Jardim das Colinas. Mais informações: https://www.teatrocolinas.com.br/detalhe/elas-sao-de-matar