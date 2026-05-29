Às vésperas da estreia do espetáculo “As Amantes de George Washington” em São José dos Campos, a atriz Claudia Ohana refletiu sobre teatro, envelhecimento, redes sociais e as transformações da fama ao longo de mais de quatro décadas de carreira.

Tudo isso em uma entrevista exclusiva a OVALE.

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