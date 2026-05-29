O Ministério Público determinou o arquivamento da denúncia que questionava a licitação milionária aberta pela Prefeitura de Taubaté para contratação de um sistema integrado de gestão pública. A investigação apurava supostas irregularidades no pregão eletrônico avaliado em R$ 23,5 milhões.

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Segundo o MP, após análise da documentação enviada pela administração municipal e dos esclarecimentos apresentados pela Prefeitura, não foram encontrados elementos suficientes que comprovassem fraude, direcionamento ilícito ou interferência indevida no processo licitatório.